Александр Скашгорд вразив золотим костюмом і прозорими туфлями від Saint Laurent

Як виглядало взуття

Скашґорд з’явився на заході 8 жовтня 2026 року в металізованому костюмі золотого кольору та без сорочки. Образ доповнили прозорі туфлі на шнурівці з вінілу від Saint Laurent із весняно-літньої чоловічої колекції 2027 року. Актор також відмовився від шкарпеток, зробивши незвичне взуття ще помітнішим.

Взуття від Saint Laurent (фото: Getty Images)

Александр Скарсгард (фото: Getty Images)

Прозорі туфлі раніше представив креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло. Модель привернула увагу під час презентації колекції бренду та стала одним із найбільш обговорюваних модних експериментів сезону.

Золотий костюм Скашгорда також перегукувався з естетикою його нового фільму Wicker, у якому він зіграв солом'яного (плетеного) чоловіка.

За сюжетом, самотня рибалка у виконанні Олівії Колман замовляє собі чоловіка, якого майстер-кошикар, роль якого виконує Пітер Дінклейдж, буквально сплітає з природного матеріалу.

Стрічка режисерів Алекса Г'юстона Фішера та Елеонор Вілсон поєднує елементи фантазії, романтичної комедії та незвичайної казки про кохання.

Скашгорд уже не вперше обирає для публічних виходів провокативні речі. Його стиль вирізняється сміливими силуетами та нестандартними поєднаннями, які нерідко стають окремою темою модних публікацій.

Цього разу золотий костюм і прозорі туфлі перетворили його появу на червоній доріжці на один із найпомітніших fashion-моментів фестивалю.