Акцент на здоровье. Актуальные beauty-тренды 2026-го года

Skin first

Здоровая, сияющая кожа уже давно считается роскошью и главным секретом успешного образа. Этим летом его особенно активно обсуждали и повторяли. В частности, натуральный образ no make up продемонстрировали Зендея на нью-йоркской премьере "Одиссеи" и Алекса Деми на премьере третьего сезона сериала "Эйфория". Макияж актрис был почти незаметным, кожа выглядела мягко и естественно, на лице только румянец, загар и естественное сияние.

Больше румян

Они должны быть заметны, а то и вообще главными в образе. Никакого активного контуринга и четких скул, сейчас в центре внимания – румяна, которые нужно наносить не жалея, на щеки и переносицу, чтобы создавался эффект "подгоревшего" на солнце лица.

Натуральный маникюр

После долгой эры гель-лаков, beauty-индустрия переходит к натуральным и естественным ногтям, без покрытия или с легкой полупрозрачной базой. Настоящей "роскошью" считаются короткие ногти, убранные в ноль, но обязательно со свежим маникюром, увлажненной кутикулой и здоровой ногтевой пластиной.

Размытые и глянцевые губы

В моде нечеткий контур губ, как будто естественно растушован. Главным beauty-продуктом для губ остаются блески, масла и тинты для губ. Текстуры должны быть легкими и невесомыми, так что плотные матовые помады пока придется отложить.

Baby braids

Тоненькие косички по бокам лица (baby braids) выглядят легко и непринужденно и отлично подходят к лукам конца лета.

Такую прическу уже давно обожают Гейли Бибер, Дуа Липа и другие мировые модницы.

Небрежные прически и челки

Ваша прическа должна быть невесомой, слегка растрепанной и даже небрежной. Эра идеально вылизанных укладок и четких линий прошла, сейчас акцент на естественности, как будто вы почти не прилагали усилия.

При этом помним о важности ухода – волосы должны быть здоровыми, густыми и блестящими.