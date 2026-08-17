Акцент на здоров'я. Актуальні beauty-тренди 2026-го року

Skin first

Здорова, сяюча шкіра вже давно вважається розкішшю і головним секретом успішного образу. Цього літа його особливо активно обговорювали та повторювали. Зокрема натуральний образ no make up продемонстрували Зендея на нью-йоркській премʼєрі “Одіссеї” та Алекса Демі на премʼєрі третього сезону серіалу “Ейфорія”. Макіяж акторок був майже непомітним, шкіра виглядала м'яко та природно, на обличчі тільки рум'янець, засмага та природне сяйво.

Більше румʼян

Вони мають бути помітними, а то і взагалі головними в образі. Ніякого активного контурингу та чітких скул, зараз в центрі уваги – румʼяна, які треба наносити не шкодуючи, на щоки та перенісся, щоб створювався ефект “підгорівшого” на сонці обличчя.

Натуральний манікюр

Після довготривалої ери гель-лаків, beauty-індустрія переходить до натуральних та природних нігтів, без покриття або з легкою напівпрозорою базою. Справжньою “розкішшю” вважаються короткі нігті, прибрані в нуль, але обов'язково зі свіжим манікюром, зволоженою кутикулою та здоровою нігтьовою пластиною.

Розмиті та глянцеві губи

В моді нечіткий контур губ, ніби природно розтушований. Найголовнішим beauty-продуктом для губ залишаються блиски, олійки та тінти для губ. Текстури мають бути легкими та невагомими, тож плотні матові помади поки доведеться відкласти.

Baby braids

Тоненькі косички по боках обличчя (baby braids) виглядають легко та невимушено і чудово підходять до луків кінця літа.

Таку зачіску вже давно обожнюють Гейлі Бібер, Дуа Ліпа та інші світові модниці.

Недбалі хвилі волосся та чубчики

Ваша зачіска повинна бути невагомою, злегка розтріпаною та навіть дещо недбалою. Ера ідеально вилизаних укладок та чітких ліній пройшла, зараз акцент на природності, так ніби ви майже не докладали зусиль.

При цьому пам'ятаємо про важливість догляду – волосся має бути здорове, густе та блискуче.