Marc Jacobs, Paul Smith и другие модные бренды создали лимитированные вещи, вдохновленные музыкой и стилем Дэвида Бови. Коллекции вошли в проект Bowie80, который Nordstrom запустил в партнерстве с распорядителями наследия артиста в канун 80-летия со дня его рождения.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Nordstrom .

Какие бренды присоединились к Bowie80

8 января 2027 года Дэвиду Бови исполнилось бы 80 лет. К этой дате дизайнеры обратились к разным периодам его творчества и образам, которые повлияли на моду.

К инициативе кроме Marc Jacobs и Paul Smith присоединились UNDERCOVER, Anya Hindmarch, Barbour, AllSaints, Golden Goose, Kim Shui и Susan Alexandra.

"У него не было предела", - сказала о Бови старшая вице-президент Nordstrom по креативному направлению Оливия Ким в комментарии WWD.

По ее словам, для проекта подбирали бренды, которые уже вдохновлялись музыкантом или раньше сотрудничали с распорядителями его наследия.

Что вошло в коллекции

Susan Alexandra создала бисерные сумки с мотивом молнии - одного из узнаваемых символов Бови.

Barbour переосмыслил винтажные куртки, дав им новую жизнь в пределах коллаборации. Paul Smith обратился к костюмам.

Среди других вещей - футболки с названиями песен, графическими принтами и новыми интерпретациями концертного мертвеца артиста.

Проект также включает украшения, аксессуары, предметы для дома, игрушки и коллекционные вещи.

К этой части подборки присоединились, в частности Be@rBrick, KidRobot, Steiff и другие бренды.

Телефонная будка с голосом Бови

Для Bowie80 в магазинах Nordstrom в Нью-Йорке, Чикаго и Сиэтле обустроили специальные торговые места.

Их оформили большими архивными фотографиями музыканта, пластинками и строчками из его песен.

Одна из интерактивных деталей - телефонная будка, в которой посетители могут услышать голос самого Бови.

В нью-йоркском пространстве также предусмотрели интерактивные элементы на стенах, знакомящих гостей с наследием артиста.

Композиция "Let's Dance" в это время стала музыкальной основой рождественской кампании Nordstrom.

До какой даты будет продолжаться проект

Bowie80 в Nordstrom продлится до 8 января 2027 года. Коллекции представлены в трех флагманских магазинах сети и онлайн.

Сотрудничество с Nordstrom - одна из первых инициатив более широкой программы Bowie80.

В 2027 году распорядители наследия музыканта анонсируют специальные релизы, выставки, коллаборации и события для поклонников в разных странах.

В частности, к началу февраля 2027 года запланирована фотовыставка Strange Fascination в Нью-Йорке и Западном Голливуде. Она объединит известные и ранее не обнародованные фотографии Бови из архивов Morrison Hotel Gallery и наследия артиста.