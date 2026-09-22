"Друзьям" исполняется 32 года. 5 культовых модных образов из сериала

Красное платье Моники

Актриса Кортни Кокс имеет яркую и контрастную внешность – сочетание светлой кожи и темных волос. Ее часто относят к цветотипу зимней группы, и именно из-за этого природного контраста ей так подходили яркие, чистые оттенки.

Моника часто появлялась на экранах именно в красном – платья, футболки, топы. Он стал настоящей визитной карточкой персонажа и неизменной частью ее образа.

Мятное платье Рейчел

Рейчел по сюжету наиболее стильная персонажка, ведь она интересуется модой и трендами, а в более поздних сезонах начинает работать в fashion-индустрии. Именно ее образы больше всего запомнились фанатам, в том числе и светло-зеленое платье макси, в котором Рейчел появилась во 2 эпизоде 3 сезона – "Эпизод, в котором никто не готов".

По сюжету Росс паникует, потому что собирается на важный вечер в музей, друзья не готовы к выходу, а Рейчел до последнего не знает, что надеть. В конце серии Рэйчел выходит в длинном мятном платье с бретельками и выглядит неотразимо.

Этот образ стал легендарным и чрезвычайно узнаваемым, а эпизод одним из самых обсуждаемых – фанаты сериала до сих пор спорят, не было ли нервное поведение Росса чрезмерным.

Прическа Рейчел

Непременно, более культовый образ из сериала, реальный парадокс. После того, как сериал стал популярен, поклонницы шоу по всему миру просили парикмахеров повторить многослойный каскад разной длины, как у Рэйчел.

Сама Дженнифер Энистон признавалась, что не очень любила эту стрижку, ведь ее было сложно самостоятельно вкладывать, но все же образ стал узнаваемым и популярным.

Прическа Рэйчел (фото: Getty Images)

Яркие образы Фиби

Фиби часто носила длинные платья простого кроя, которые сидели по фигуре, подчеркивали силуэт и придавали ей "легкости". Фиби – самая эксцентричная персонажка, поэтому ее образы были наиболее богемными и необычными.

Она часто выбирала яркие цвета, необычные текстуры и одежду в стиле "бохо". Ее образы были по-настоящему "дофаминовые" и интересные.

Джои в черной куртке и очках

При упоминании Джои сразу в голове возникает его образ с первых сезонов – джинсы, белая футболка и черная кожаная куртка/жакет/жилетка. Добавить к этому черные солнцезащитные очки и прическу средней длины, которая слегка спадала на глаза и имела "эффект влажных волос" – получается культовый мужской модный образ 90-х.