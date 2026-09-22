“Друзям” виповнюється 32 роки. 5 культових модних образів з серіалу

Червона сукня Моніки

Акторка Кортні Кокс має яскраву та контрасну зовнішність – поєднання світлої шкіри та темного волосся. Її часто відносять до кольоротипу зимової групи, і саме через цей природний контраст їй так личили яскраві, “чисті” відтінки.

Моніка часто зʼявлялась на екранах саме в червоному кольорі – сукні, футболки, топи. Він став справжньою візитною карткою персонажки та незмінною частиною її образу.

Мʼятна сукня Рейчел

Рейчел по сюжету найбільш стильна персонажка, адже вона цікавиться модою та трендами, а в пізніших сезонах починає працювати в fashion-індустрії. Саме її образи найбільше запамʼятались фанатам, зокрема і світло-зелена сукня максі, в якій Рейчел зʼявилась у 2 епізоді 3 сезону – “Епізод, в якому ніхто не готовий”.

По сюжету Росс панікує, бо збирається на важливий вечір у музей, друзі не готові до виходу, а Рейчел до останнього не знає, що одягнути. Наприкінці серії Рейчел виходить у довгій мʼятній сукні з бретельками і виглядає неперевершено.

Цей образ став легендарним і надзвичайно впізнаваним, а епізод одним з найобговорюваніших – фанати серіалу і досі сперечаються, чи не була нервова поведінка Росса надмірною.

Зачіска Рейчел

Безумовно, найбільш культовий образ з серіалу, справжній феномен. Після того, як серіал став популярний, прихильниці шоу по всьому світу просили перукарів повторити багатошаровий каскад різної довжини, як у Рейчел.

Сама Дженіфер Еністон зізнавалась, що не дуже любила цю стрижку, адже її було складно самостійно вкладати, але все ж образ став впізнаваним та популярним.

Зачіска Рейчел (фото: Getty Images)

Яскраві образи Фібі

Фібі часто носила довгі сукні простого крою, які сиділи по фігурі, витягували силует і додавали ій “легкості”. Фібі – найбільш ексцентрична персонажка, тому її образи були найбільш богемними та незвичними.

Вона часто обирала яскраві кольори, незвичні текстури та одяг в стилі “бохо”. Її образи були по-справжньому “дофамінові” та цікаві.

Джої в чорній куртці та окулярах

При згадці Джої, одразу в голові виникає його образ з перших сезонів – джинси, біла футболка та чорна шкіряна куртка/жакет/жилетка. Додати до цього чорні сонцезахисні окуляри та зачіску середньої довжини, яка злегка спадала на очі та мала “ефект вологого волосся” – виходить культовий чоловічий модний образ 90-х.