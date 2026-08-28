Звезды "Героев" воссоединились спустя 16 лет, чтобы почтить память Гейден Панеттьери

Как прошла встреча

Об эмоциональной встрече одним из первых рассказал актер Джимми-Жан Луи, сыгравший в сериале Гаитянина. Он опубликовал общие фотографии с коллегами и написал, что вечер был посвящен жизни Панеттьери.

"В наших сердцах была печаль, но и столько любви, благодарности и тепла, когда мы вспоминали прекрасные моменты, разделенные вместе", - написал актер.

К встрече присоединились, в частности, Джек Коулман, сыгравший экранного отца Клэр, Маси Ока, Грег Грюнберг, Сэндил Рамамурти, Сантьяго Кабрера и другие участники команды. Свое присутствие также показал Закари Куинто, присоединившийся к встрече через видеосвязь.

Сценарист и продюсер сериала Брайан Фуллер также поделился фотографиями с вечера. Он назвал Панеттьери человеком, который был №1 в списке актеров и "№1 в наших сердцах и воспоминаниях". По его словам, участники встречи делились историями о том, как присутствие и талант Гейдена влияли на жизнь ее коллег.

Актеры сериала "Герои" воссоединились спустя 16 лет после съемок (фото: instagram.com/bryanfullergram)

Актриса Мэйделин Зима, которая также принимала участие в сериале, вспомнила атмосферу на съемочной площадке и поблагодарила Джека Коулмана за организацию вечера памяти.

Сам Коулман после смерти Панеттьери опубликовал также эмоциональное прощание. Он вспоминал, как познакомился с актрисой во время работы над пилотной серией "Героев" и как она с самого начала называла его "отцом".

Когда умерла актриса

Панеттьери умерла 16 августа в Гринвилле, штат Южная Каролина. Ее нашли без сознания, а медики констатировали остановку сердца. Пока официальная причина смерти не установлена, а расследование продолжается.

Правоохранители сообщали, что признаки насильственной смерти или постороннего вмешательства предварительно не обнаружили.

Для поклонников "Героев" Панеттьери навсегда останется Клер Беннет - героиней, вокруг которой строилась значительная часть первого сезона, и обладательницей культовой реплики сериала: "Спаси черлидерку - спасешь мир".