Зірки "Героїв" возз’єдналися через 16 років, щоб вшанувати пам’ять Гейден Панеттьєрі

Як пройшла зустріч

Про емоційну зустріч одним із перших розповів актор Джиммі-Жан Луї, який зіграв у серіалі Гаїтянина. Він опублікував спільні фотографії з колегами та написав, що вечір був присвячений життю Панеттьєрі.

"У наших серцях була печаль, але також стільки любові, вдячності та тепла, коли ми згадували прекрасні моменти, розділені разом", - написав актор.

До зустрічі долучилися, зокрема, Джек Коулман, який зіграв екранного батька Клер, Масі Ока, Грег Грюнберг, Сенділ Рамамурті, Сантьяго Кабрера та інші учасники команди. Свою присутність також засвідчив Закарі Куінто, який приєднався до зустрічі через відеозв’язок.

Сценарист і продюсер серіалу Браян Фуллер також поділився фотографіями з вечора. Він назвав Панеттьєрі людиною, яка була №1 у списку акторів і "№1 у наших серцях та спогадах". За його словами, учасники зустрічі ділилися історіями про те, як присутність і талант Гейден впливали на життя її колег.

Актори серіалу "Герої" воз'єдналися через 16 років після зйомок (фото: instagram.com/bryanfullergram)

Акторка Мейделін Зіма, яка також брала участь у серіалі, згадала атмосферу на знімальному майданчику та подякувала Джеку Коулману за організацію вечора пам’яті.

Сам Коулман після смерті Панеттьєрі також опублікував емоційне прощання. Він згадував, як познайомився з акторкою під час роботи над пілотною серією "Героїв" і як вона від самого початку називала його "татусем".

Коли померла акторка

Панеттьєрі померла 16 серпня у Грінвіллі, штат Південна Кароліна. Її знайшли непритомною, а медики констатували зупинку серця. Наразі офіційна причина смерті не встановлена, а розслідування триває.

Правоохоронці повідомляли, що ознак насильницької смерті або стороннього втручання попередньо не виявили.

Для шанувальників "Героїв" Панеттьєрі назавжди залишиться Клер Беннет - героїнею, навколо якої будувалася значна частина першого сезону, та володаркою культової репліки серіалу: "Врятуй черлідерку - врятуєш світ".