Звезды эвакуируют детей из Киева и области: кто уехал и куда

Елена Кравец

Украинская актриса и ведущая сообщила, что вместе с 10-летними двойняшками Иваном и Катей временно покинула Киев. Семья перебралась в Ивано-Франковск.

"А теперь серьезно… Мы с детьми временно переехали в Ивано-Франковск. Спасибо за приют и гостеприимство. Попробуем…", - написала Кравец.

Как известно, в столице актриса живет с детьми на Левом берегу. Ее старшая дочь уже давно живет в отдельности. Муж Елены служит в рядах ВСУ.

Елена Кравец вывезла детей из Киева (скриншот)

Светлана Тарабарова

Певица также решила эвакуировать своих детей после опасной ночи в Киевской области. Вечером 28 августа семье артистки пришлось пережить мощные взрывы. В Бучанском районе в селе Мила произошло попадание, в результате которого началась детонация.

После этого Тарабарова призналась, что увезла детей в более спокойную область Украины. В то же время конкретное местонахождение артистка не стала называть.

"Мы не выдержали. Эвакуировали детей в более спокойную область. Спасибо еще раз всем, кто волнуется и написал теплые слова. Жизнь самая ценная из наших дорог", - отметила певица.

Тарабарова эвакуировала детей (скриншот)

Женя Галич

Лидер группы O. Torvald был вынужден срочно эвакуировать семью после атаки в селе Мила. Дом Галича получил серьезные повреждения, в частности вышибло окна и вырвало двери. После пережитого музыкант сообщил, что его семья была эвакуирована.

"С нами все хорошо. Семья в норме. Эвакуировались. Ночь провели ужасно. Детонация постоянно была. Вырывало дверь. Поразбивало окна", - рассказал он.

Кроме того, он призвал установить ответственных за хранение боеприпасов вблизи гражданских и привлечь их к ответственности.