Зірки евакуюють дітей з Києва та області: хто виїхав і куди

Олена Кравець

Українська акторка та ведуча повідомила, що разом із 10-річними двійнятами Іваном і Катею тимчасово залишила Київ. Родина перебралася до Івано-Франківська.

"А тепер серйозно… Ми з дітьми тимчасово переїхали до Івано-Франківська. Дякую за прихисток і гостинність. Спробуємо…", - написала Кравець.

Як відомо, у столиці акторка живе з дітьми на Лівому березі. Її старша донька вже давно мешкає окремо. Чоловік Олени служить у лавах ЗСУ.

Олена Кравець вивезла дітей з Києва (скриншот)

Світлана Тарабарова

Співачка також вирішила евакуювати своїх дітей після небезпечної ночі в Київській області. Увечері 28 серпня родині артистки довелося пережити потужні вибухи. У Бучанському районі в селі Мила сталося влучання, внаслідок якого почалася детонація.

Після цього Тарабарова зізналася, що вивезла дітей у більш спокійну область України. Водночас конкретне місце перебування артистка не стала називати.

"Ми не витримали. Евакуювали дітей у більш спокійну область. Дякую ще раз всім, хто хвилюється і написав теплі слова. Життя найцінніше з наших дорог", - зазначила співачка.

Тарабарова евакуювала дітей (скриншот)​​​​​​​

Женя Галич

Лідер гурту O.Torvald був змушений терміново евакуювати родину після атаки в селі Мила. Будинок Галича зазнав серйозних пошкоджень, зокрема повибивало вікна та вирвало двері. Після пережитого музикант повідомив, що його родина евакуювалася.

"З нами все добре. Родина в нормі. Евакуювалися. Ніч провели жахливо. Детонація постійно була. Повиривало двері. Порозбивало вікна", - розповів він.

Крім того, він закликав встановити відповідальних за зберігання боєприпасів поблизу цивільних та притягнути їх до відповідальності.