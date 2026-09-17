Звезда "Оно" Билл Скарсгард сыграет главную роль в новой игре Хидео Кодзимы

Билл Скарсгард появится в Physint

Актер станет исполнителем главной роли в игре. В актерский состав также вошли Чарли Фрейзер, Дон Ли и Минами Хамабе.

Кодзима отметил, что он и Скарсгард давно следят за творчеством друг друга. По его словам, команда уже провела с актерами примерки костюмов, сканирование и камерные тесты.

"Мы давно являемся поклонниками творчества друг друга и решили вместе отправиться в это новое приключение. Примерки костюмов, сканирование и камерные тесты, которые мы провели с Биллом и Чарли в начале этого года, дали мне огромную уверенность в направлении, в котором двигается проект", - сказал Кодзима.

Другие подробности о персонаже Скарсгорда пока не раскрываются. Вместе с объявлением студия представила новый постер, на котором Билл изображен вместе с Чарли Фрейзером.

Что известно о Physint

Это будущая экшен-шпионская игра от Kojima Productions. Это третья оригинальная интеллектуальная собственность японской студии.

Кодзима описывает проект как результат своих 40 лет работы в видеоигровой индустрии. По задумке, PHYSINT должен объединить современные технологии и масштабный актерский состав, чтобы установить новую планку для жанра экшн-шпионажа.

Кто такой Билл Скарсгард

Шведский актер и продюсер приобрел международную популярность благодаря роли клоуна Пеннивайза в фильмах "Оно" 2017 года и "Оно: Часть вторая" 2019 года.

В его фильмографии также есть "Носферата", "Варвар", "Ворон", "Атомная блондинка", "Джон Вик 4", "Дьявол навсегда" и "Мальчик убивает мир".

В 2025 году Скашгорд вернулся к роли Пеннивайза в сериале "Оно: Добро пожаловать в Дерри", где также выступил исполнительным продюсером.

Среди его будущих проектов - фильмы "The Mosquito Bowl" Питера Берга и "Lords of War" Эндрю Никкола, где он сыграет вместе с Николасом Кейджем.