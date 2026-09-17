Зірка "Воно" Білл Скашґорд зіграє головну роль у новій грі Хідео Кодзіми

Білл Скашґорд з'явиться у Physint

Актор стане виконавцем головної ролі у грі. До акторського складу також увійшли Чарлі Фрейзер, Дон Лі та Мінамі Хамабе.

Кодзіма зазначив, що він та Скарсгард давно стежать за творчістю один одного. За його словами, команда вже провела з акторами примірки костюмів, сканування та камерні тести.

"Ми давно є прихильниками творчості один одного і вирішили разом вирушити в цю нову пригоду. Примірки костюмів, сканування та камерні тести, які ми провели з Біллом і Чарлі на початку цього року, дали мені величезну впевненість у напрямку, в якому рухається проєкт", - сказав Кодзіма.

Інші подробиці про персонажа Скашґорда наразі не розкриваються. Разом з оголошенням студія представила новий постер, на якому Білл зображений разом із Чарлі Фрейзер.

Що відомо про Physint

Це майбутня екшен-шпигунська гра від Kojima Productions. Це третя оригінальна інтелектуальна власність японської студії.

Кодзіма описує проєкт як підсумок своїх 40 років роботи у відеоігровій індустрії. За задумом, PHYSINT має поєднати сучасні технології та масштабний акторський склад, щоб встановити нову планку для жанру екшн-шпигунство.

Хто такий Білл Скашґорд

Шведський актор і продюсер здобув міжнародну популярність завдяки ролі клоуна Пеннівайза у фільмах "Воно" 2017 року та "Воно: Частина друга" 2019 року.

У його фільмографії також є "Носферату", "Варвар", "Ворон", "Атомна блондинка", "Джон Вік 4", "Диявол назавжди" та "Хлопчик вбиває світ".

У 2025 році Скашґорд повернувся до ролі Пеннівайза у серіалі "Воно: Ласкаво просимо до Деррі", де також виступив виконавчим продюсером.

Серед його майбутніх проєктів - фільми "The Mosquito Bowl" Пітера Берга та "Lords of War" Ендрю Ніккола, де він зіграє разом із Ніколасом Кейджем.