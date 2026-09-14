Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч побывал в России и удивил заявлением о борще
Турецкий актер Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в "Великолепном веке", выступил на молодежном фестивале в Екатеринбурге. В ходе общения с журналистами он допустил участие в российских кинопроектах и удивил заявлением о борще.
Детальнее об этом пишет Wav RBC.UA.
Каким был визит Эргенча в Россию
Актер положительно отзывался об атмосфере фестиваля и заявил о готовности к сотрудничеству с российской киноиндустрией. По его словам, он в первый раз побывал в стране.
"Очень приятно быть здесь, на этом молодежном фестивале, а господствующая здесь энергия просто поражает", - сказал он.
В ходе визита в страну-агрессора он допустил возможность участия в их фильмах в будущем.
Эргенч заговорил о борще
Во время общения с журналистами разговор зашел о кухне. Эргенч неожиданно вспомнил борщ, очевидно, в контексте русской кухни.
"Мы готовим борщ в Турции. Я его обожаю. Это отличный суп. Я - поклонник супов", - заявил он.
Для Украины этот вопрос имеет особое значение, ведь в 2022 году культура приготовления украинского борща была внесена ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.
Реакция в сети
Визит Эргенча в Россию и его публичные заявления вызвали негодование среди украинцев.
- "Неужели у него дела так плохо идут, что он решил искать друзей среди россиян?"
- "У многих турецких актеров контракты с Россией. Жаль".
- "Они почти все из этого сериала увлекаются Россией".
- "Деньги не пахнут. Не ожидала такого от этого актера".
- "разочаровал".
Кто такой Халит Эргенч
Турецкий актер приобрел международную известность за роль султана Сулеймана в сериале "Великолепный век". Проект выходил в 2011-2014 годах и стал одним из самых успешных в мире.
Актер также известен ролями в других турецких телепроектах и фильмах, среди которых "Тысяча и одна ночь", "Моя семья", "Вавилон".
Имеет проблемы с законом
В 2025 году уголовный суд в Стамбуле признал Эргенча виновным в предоставлении ложных показаний по делу, связанному с масштабными протестами в парке Гези в 2013 году.
Актеру назначили наказание в виде одного года, 10 месяцев и 15 дней лишения свободы. В то же время исполнение приговора было отложено - Эргенч останется на свободе, если что в течение испытательного срока не совершит нового правонарушения.