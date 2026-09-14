Зірка "Величного століття" Халіт Ергенч побував в Росії та здивував заявою про борщ

Яким був візит Ергенча до Росії

Актор позитивно відгукувався про атмосферу фестивалю та заявив про готовність співпрацювати з російською кіноіндустрією. За його словами, він вперше побував в країні.

"Дуже приємно бути тут, на цьому молодіжному фестивалі, а енергія, що панує тут, просто вражає", - сказав він.

Під час візиту в країну-агресорку він допустив можливість участі в їхніх фільмах у майбутньому.

Ергенч заговорив про борщ

Під час спілкування з тамтешніми журналістами розмова зайшла про кухню. Ергенч несподівано згадав борщ, вочевидь, у контексті російської кухні.

"Ми готуємо борщ у Туреччині. Я його обожнюю. Це чудовий суп. Я - шанувальник супів", - заявив він.

Для України це питання має особливе значення, адже у 2022 році культура приготування українського борщу була внесена ЮНЕСКО до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони.

Реакція в мережі

Візит Ергенча до Росії та його публічні заяви викликали обурення серед українців.

"Невже у нього справи аж так погано йдуть, що він вирішив шукати друзів серед росіян?"

"У багатьох турецьких акторів контракти з Росією. Шкода".

"Вони майже всі з того серіалу захоплюються Росією".

"Гроші не пахнуть. Не очікувала такого від цього актора".

"Розчарував".

Хто такий Халіт Ергенч

Турецький актор здобув міжнародну популярність за роль султана Сулеймана у серіалі "Величне століття". Проєкт виходив у 2011-2014 роках і став одним із найуспішніших у світі.

Актор також відомий ролями в інших турецьких телепроєктах і фільмах, серед яких "Тисяча і одна ніч", "Моя родина", "Вавилон".

Має проблеми з законом

У 2025 році кримінальний суд у Стамбулі визнав Ергенча винним у наданні неправдивих свідчень у справі, пов'язаній із масштабними протестами в парку Гезі у 2013 році.

Акторові призначили покарання у вигляді одного року, 10 місяців і 15 днів позбавлення волі. Водночас виконання вироку було відкладено - Ергенч залишиться на волі, якщо що протягом випробувального терміну не вчинить нового правопорушення.