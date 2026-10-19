Звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Джейсон Сигел женился: первые фото со свадьбы

Какой была свадьба Джейсона Сигел и Кайлы Радомские

О браке стало известно благодаря публикациям в соцсетях. Подруга невесты опубликовала в Instagram Stories фотографию изысканного приглашения на свадьбу, а также снимки актрисы в фате.

Судя по кадрам, пара устроила свадьбу в ботаническом саду библиотеки Хантингтона в Пасадене. После официальной части гостей ждали ужин и танцы.

"Я тебя обожаю, К. Не могу представить себе большей чести, чем быть частью твоего великого дня. Буду любить тебя вечно", - подписала одну из фотографий подруга Николь.

Свадьбу подтвердил и брат Кайлы. На опубликованном фото он отметил, что его сестра "обрела свое счастье". Невеста со своей стороны поблагодарила его за поддержку.

Кайла Радомски прокомментировала сообщение брата (скриншот)

Любимая Сигела также опубликовала кадр, на котором сидит у окна в свадебной фате с кружевной отделкой.

"Вчерашний день был настоящей мечтой", - написала она, пообещав позже поделиться новыми фотографиями.

Кайла Радомски в фате (скриншот)

Как Джейсон Сигел сделал предложение любимой

О помолвке пара объявила 18 июня 2025 года. Радомски опубликовала серию фотографий с особого дня.

Актер сделал предложение на фоне розовых и красных роз. Он встал на одно колено, а после ее согласия надел ей на палец обручальное кольцо.

История отношений

О романе актера и танцовщицы стало известно в октябре 2023 года. Тогда их сфотографировали во время посещения Halloween Horror Nights в Universal Studios Hollywood.

В январе 2024 года пара впервые вместе вышла на красную дорожку церемонии "Золотой глобус". Тогда Сигел был номинирован в категории "Лучший актер в телевизионном сериале, мюзикле или комедии" за роль в сериале "Правдивая терапия".

Пара также вместе появилась на красной дорожке церемонии вручения премии "Эмми", где актер претендовал на награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале. Победу тогда одержал Джереми Аллен Уайт.