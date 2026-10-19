Зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" Джейсон Сіґел одружився: перші фото з весілля

Яким було весілля Джейсона Сіґел та Кайли Радомські

Про одруження пари стало відомо завдяки публікаціям у соцмережах. Подруга нареченої опублікувала в Instagram Stories фотографію вишуканого весільного запрошення, а також знімки акторки у фаті.

Судячи з кадрів, пара влаштувала весілля в ботанічному саду бібліотеки Гантінгтона в Пасадені. Після офіційної частини на гостей чекали вечеря та танці.

"Я тебе обожнюю, К. Не можу уявити собі більшої честі, ніж бути частиною твого великого дня. Любитиму тебе вічно", - підписала одну з фотографій подруга Ніколь.

Весілля підтвердив і брат Кайли. На опублікованому фото він зазначив, що його сестра "знайшла своє щастя". Наречена зі свого боку подякувала йому за підтримку.

Кайла Радомські прокоментувала допис брата (скриншот)

Кохана Сіґела також опублікувала кадр, на якому сидить біля вікна у весільній фаті з мереживним оздобленням.

"Учорашній день був справжньою мрією", - написала вона, пообіцявши згодом поділитися новими фотографіями.

Кайла Радомські у фаті (скриншот)

Як Джейсон Сіґел освідчився коханій

Про заручини пара оголосила 18 червня 2025 року. Радомські опублікувала серію фотографій з особливого дня.

Актор освідчився на тлі рожевих і червоних троянд. Він став на одне коліно, а після її згоди надягнув їй на палець обручку.

Історія стосунків

Про роман актора й танцівниці стало відомо в жовтні 2023 року. Тоді їх сфотографували під час відвідування Halloween Horror Nights у Universal Studios Hollywood.

У січні 2024 року пара вперше разом вийшла на червону доріжку церемонії "Золотий глобус". Тоді Сіґел був номінований у категорії "Найкращий актор у телевізійному серіалі, мюзиклі або комедії" за роль у серіалі "Правдива терапія".

Пара також разом з'явилася на червоній доріжці церемонії вручення премії "Еммі", де актор претендував на нагороду за найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі. Перемогу тоді здобув Джеремі Аллен Вайт.