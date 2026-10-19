Звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Джейсон Сигел женился: первые фото со свадьбы

Актер и его возлюбленная устроили церемонию в ботаническом саду в Пасадене
Американский актер Джейсон Сигел, известный по сериалам "Как я встретил вашу маму" и "Правдивая терапия" (Shrinking), женился на своей любимой, танцовщице и актрисе Кайле Радомски. Церемония прошла 17 октября в Калифорнии.
Что известно о свадьбе пары, подробнее рассказывает Wave RBC.UA.
О браке стало известно благодаря публикациям в соцсетях. Подруга невесты опубликовала в Instagram Stories фотографию изысканного приглашения на свадьбу, а также снимки актрисы в фате.
Судя по кадрам, пара устроила свадьбу в ботаническом саду библиотеки Хантингтона в Пасадене. После официальной части гостей ждали ужин и танцы.
"Я тебя обожаю, К. Не могу представить себе большей чести, чем быть частью твоего великого дня. Буду любить тебя вечно", - подписала одну из фотографий подруга Николь.
Свадьбу подтвердил и брат Кайлы. На опубликованном фото он отметил, что его сестра "обрела свое счастье". Невеста со своей стороны поблагодарила его за поддержку.
Любимая Сигела также опубликовала кадр, на котором сидит у окна в свадебной фате с кружевной отделкой.
"Вчерашний день был настоящей мечтой", - написала она, пообещав позже поделиться новыми фотографиями.
О помолвке пара объявила 18 июня 2025 года. Радомски опубликовала серию фотографий с особого дня.
Актер сделал предложение на фоне розовых и красных роз. Он встал на одно колено, а после ее согласия надел ей на палец обручальное кольцо.
О романе актера и танцовщицы стало известно в октябре 2023 года. Тогда их сфотографировали во время посещения Halloween Horror Nights в Universal Studios Hollywood.
В январе 2024 года пара впервые вместе вышла на красную дорожку церемонии "Золотой глобус". Тогда Сигел был номинирован в категории "Лучший актер в телевизионном сериале, мюзикле или комедии" за роль в сериале "Правдивая терапия".
Пара также вместе появилась на красной дорожке церемонии вручения премии "Эмми", где актер претендовал на награду за лучшую мужскую роль в комедийном сериале. Победу тогда одержал Джереми Аллен Уайт.