Зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" Джейсон Сіґел одружився: перші фото з весілля
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Зірка серіалу "Як я зустрів вашу маму" Джейсон Сіґел одружився: перші фото з весілля

Актор та його кохана влаштували церемонію в ботанічному саду у Пасадені

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Кайла Радомські та Джейсон Сіґел (фото: Getty Images)
Дата: 19 жовтня 2026

Американський актор Джейсон Сіґел, відомий за серіалами “Як я зустрів вашу маму” та "Правдива терапія" (Shrinking), одружився зі своєю коханою, танцівницею та акторкою Кайлою Радомські. Церемонія відбулася 17 жовтня в Каліфорнії.

Що відомо про весілля пари, детальніше розповідає Wave RBC.UA.

Яким було весілля Джейсона Сіґел та Кайли Радомські

Про одруження пари стало відомо завдяки публікаціям у соцмережах. Подруга нареченої опублікувала в Instagram Stories фотографію вишуканого весільного запрошення, а також знімки акторки у фаті.

Судячи з кадрів, пара влаштувала весілля в ботанічному саду бібліотеки Гантінгтона в Пасадені. Після офіційної частини на гостей чекали вечеря та танці.

"Я тебе обожнюю, К. Не можу уявити собі більшої честі, ніж бути частиною твого великого дня. Любитиму тебе вічно", - підписала одну з фотографій подруга Ніколь.

Зірка серіалу &quot;Як я зустрів вашу маму&quot; Джейсон Сіґел одружився: перші фото з весілляЗірка серіалу &quot;Як я зустрів вашу маму&quot; Джейсон Сіґел одружився: перші фото з весілляЗірка серіалу &quot;Як я зустрів вашу маму&quot; Джейсон Сіґел одружився: перші фото з весілляЗірка серіалу &quot;Як я зустрів вашу маму&quot; Джейсон Сіґел одружився: перші фото з весілля

Весілля підтвердив і брат Кайли. На опублікованому фото він зазначив, що його сестра "знайшла своє щастя". Наречена зі свого боку подякувала йому за підтримку.

Зірка серіалу &quot;Як я зустрів вашу маму&quot; Джейсон Сіґел одружився: перші фото з весілля
Кайла Радомські прокоментувала допис брата (скриншот)

Кохана Сіґела також опублікувала кадр, на якому сидить біля вікна у весільній фаті з мереживним оздобленням.

"Учорашній день був справжньою мрією", - написала вона, пообіцявши згодом поділитися новими фотографіями.

Зірка серіалу &quot;Як я зустрів вашу маму&quot; Джейсон Сіґел одружився: перші фото з весілля
Кайла Радомські у фаті (скриншот)

Як Джейсон Сіґел освідчився коханій

Про заручини пара оголосила 18 червня 2025 року. Радомські опублікувала серію фотографій з особливого дня.

Актор освідчився на тлі рожевих і червоних троянд. Він став на одне коліно, а після її згоди надягнув їй на палець обручку.

Історія стосунків

Про роман актора й танцівниці стало відомо в жовтні 2023 року. Тоді їх сфотографували під час відвідування Halloween Horror Nights у Universal Studios Hollywood.

У січні 2024 року пара вперше разом вийшла на червону доріжку церемонії "Золотий глобус". Тоді Сіґел був номінований у категорії "Найкращий актор у телевізійному серіалі, мюзиклі або комедії" за роль у серіалі "Правдива терапія".

Пара також разом з'явилася на червоній доріжці церемонії вручення премії "Еммі", де актор претендував на нагороду за найкращу чоловічу роль у комедійному серіалі. Перемогу тоді здобув Джеремі Аллен Вайт.

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