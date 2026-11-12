Звезда "Малкольма" Фрэнки Муниз вышел на связь после ДТП на гонках

Что известно о состоянии Фрэнки Муниза

После выписки актер прокомментировал свое самочувствие в заявлении, обнародованном командой Ford Racing.

"Я разочарован тем, что не смогу принять участие в мероприятии Ford Proud to Honor. Я с нетерпением ждал возможности почтить заслуги наших ветеранов и сразиться с другими замечательными гонщиками. Мне немного больно, но мой Mustang прекрасно справился со своей задачей и защитил меня", - сказал он.

Муниз также поблагодарил команду Ford Racing, организаторов гонки Daytona International Speedway, медиков и всех, кто поддерживал его после аварии.

Фрэнки Муниз рассказал о своем состоянии после ДТП (скриншот)

Ранее представитель Ford рассказывал, что после ДТП артиста доставили в местную больницу для обследования. На тот момент он был в сознании и мог отвечать на вопросы.

Также сообщалось, что из-за сильного повреждения автомобиля спасателям пришлось вырезать актера из салона Mustang. До столкновения Мунизе показывал второй лучший результат среди участников тренировки.

Как известно, актер должен выступать за команду Военно-воздушных сил США вместе с пилотом NASCAR Остином Синдриком. Вместо него в состав команды пригласили тестового пилота Ford Дженсона Альтцмана.

Мероприятие объединило шесть гоночных команд, каждая из которых представляла отдельный вид вооруженных сил США. Его организовали в поддержку военнослужащих и их семей.

Фрэнки Муниз (фото: instagram.com/frankiemuniz4)

Семья Муниза связана с военной службой

Участие в соревнованиях имело особое значение для 40-летнего актера. Его отец служил в ВВС и ВМС США, а дедушка был военнослужащим флота.

Фрэнки признавался, что в свое время даже задумывался о том, чтобы пойти по стопам родных.

Карьера Фрэнки Муниза

Широкую популярность актер получил благодаря главной роли в комедийном сериале "Малкольм в центре внимания". После успеха в шоу он начал участвовать в профессиональной автогонке. Также актер занимался музыкой и бизнесом.

По словам Муниза, увлечение автоспортом у него появилось в 2004 году благодаря коллеге по сериалу Брайану Кренстону. Тот всегда поддерживал его новые начинания и даже планировал болеть за него в этой гонке.

К слову, Крэнстон отреагировал на ДТП с участием Муниза. В комментарии ET он признался, что во время соревнований волнуется за него как родного сына.

"Но это весело, и он это обожает", - добавил он.



Напомним, Мунизь воспитывает 5-летнего сына Моза от актрисы Пейдж Прайс. В июле этого года пара сообщила о разводе после шести лет официального брака. По их словам, они жили отдельно на момент обнародования совместного заявления.