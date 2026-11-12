Зірка "Малкольма" Френкі Муніз вийшов на зв'язок після ДТП на перегонах

Що відомо про стан Френкі Муніза

Після виписки актор прокоментував своє самопочуття в заяві, оприлюдненій командою Ford Racing.

"Я розчарований тим, що не зможу взяти участь у заході Ford Proud to Honor. Я з нетерпінням чекав на можливість вшанувати заслуги наших ветеранів та позмагатися з іншими чудовими гонщиками. Мені трохи боляче, але мій Mustang чудово впорався зі своїм завданням і захистив мене", - сказав він.

Муніз також подякував команді Ford Racing, організаторам перегонів Daytona International Speedway, медикам та всім, хто підтримував його після аварії.

Френкі Муніз розповів про свій стан після ДТП (скриншот)

Раніше представник Ford розповідав, що після ДТП артиста доправили до місцевої лікарні для обстеження. На той момент він був при свідомості та міг відповідати на запитання.

Також повідомлялося, що через сильне пошкодження автомобіля рятувальникам довелося вирізати актора з салону Mustang. До зіткнення Муніз показував другий найкращий результат серед учасників тренування.

Як відомо, актор мав виступати за команду Військово-повітряних сил США разом із пілотом NASCAR Остіном Сіндріком. Замість нього до складу команди запросили тестового пілота Ford Дженсона Альтцмана.

Захід об'єднав шість гоночних команд, кожна з яких представляла окремий вид Збройних сил США. Його організували на підтримку військовослужбовців та їхніх родин.

Френкі Муніз (фото: instagram.com/frankiemuniz4)

Родина Муніза пов'язана з військовою службою

Участь у змаганнями мала особливе значення для 40-річного актора. Його батько служив у ВПС і ВМС США, а дідусь був військовослужбовцем флоту.

Френкі зізнавався, що свого часу навіть замислювався над тим, щоб піти стопами рідних.

Кар'єра Френкі Муніза

Широку популярність актор здобув завдяки головній ролі в комедійному серіалі "Малкольм у центрі уваги". Після успіху в шоу він почав брати участь у професійних автоперегонах. Також актор займався музикою та бізнесом.

За словами Муніза, захоплення автоспортом у нього з'явилося у 2004 році завдяки колезі по серіалу Браяну Кренстону. Той завжди підтримував його нові починання та навіть планував вболівати за нього у цих перегонах.

До слова, Кренстон відреагував на ДТП за участю Муніза. В коментарі ET він зізнався, що під час змагань хвилюється за нього як за рідного сина.

"Але це весело, і він це обожнює", - додав він.



Нагадаємо, Муніз виховує 5-річного сина Моза від акторки Пейдж Прайс. У липні цього року пара повідомила про розлучення після шести років офіційного шлюбу. За їхніми словами, вони вже жили окремо на момент оприлюднення спільної заяви.