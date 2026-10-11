Звезда "Человека-паука" Тоби Магуайр выдал бывшую жену замуж: какой была свадьба

На церемонии присутствовали дети бывшей пары и звездные гости
Звезда "Человека-паука" Тоби Магуайр сыграл важную роль в новых отношениях бывшей жены Дженнифер Мейер. Он не просто пришел на свадьбу как гость, но и провел церемонию, на которой она вышла замуж за наследника миллиардного состояния Джеффа Огунлеси.
Подробнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на TMZ.
Как сообщается, 49-летняя дизайнер ювелирных украшений Дженнифер Мейер стала женой 34-летнего Джеффа Огунлеси на Гавайях. Церемония прошла на территории роскошного курорта Four Seasons Resort Lanai.
Особую роль в свадьбе сыграл эксмуж невесты, который лично проведший обряд женитьбы. Несмотря на развод, они сохранили дружеские отношения.
На фотографиях видно, как актер читает текст с листа, а молодожены обмениваются поцелуем среди цветочных декораций.
Празднование собрало немало известных гостей, среди которых Леонардо Ди Каприо со своей девушкой Витторией Черетти, основатель Amazon Джефф Безос, актриса Кортни Кокс и стилистка Рэйчел Зоуи.
К свадьбе также присоединились дети Мейер и Магуайра - 19-летняя Руби и 17-летний Отис. Дочь пары даже опубликовала фото с празднования, на котором предстала в объятиях с молодым человеком.
Актриса и дизайнер женились в 2007 году. В 2016 году они объявили о расставании, а в октябре 2020 года Майер подала на развод.
За время брака у них родилось двое детей. В то же время окончательно оформить развод они смогли только в прошлом месяце, в сентябре.
С Огунлеси бывшая актера начала встречаться летом 2023 года. Вскоре осенью они дебютировали на красной дорожке.
В августе 2024 пара объявила о помолвке. Мейер продемонстрировала бриллиантовое кольцо на общем фото с любимым. Летом этого года у них родился общий ребенок.
Джефф является сыном нигерийского миллиардера Адебайо Огунлеси, а сам работает в музыкальном бизнесе.