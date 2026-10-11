Зірка "Людини-павука" Тобі Магвайр видав колишню дружину заміж: яким було вессілля

На церемонії були присутні діти колишньої пари, а також зіркові гості
Зірка "Людини-павука" Тобі Магвайр відіграв важливу у роль в нових стосунках колишньої дружини Дженніфер Меєр. Він не просто прийшов на весілля як гість, а й провів церемонію, на якій вона вийшла заміж за спадкоємця мільярдного статку Джеффа Огунлесі.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ.
Як повідомляється, 49-річна дизайнерка ювелірних прикрас Дженніфер Меєр стала дружиною 34-річного Джеффа Огунлесі на Гаваях. Церемонія відбулося на території розкішного курорту Four Seasons Resort Lanai.
Особливу роль у весіллі відіграв ексчоловік нареченої, який особисто провів обряд одруження. Попри розлучення, вони зберегли дружні стосунки.
На фотографіях видно, як актор читає текст із аркуша, а молодята обмінюються поцілунком серед квіткових декорацій.
Святкування зібрало чимало відомих гостей, серед яких Леонардо Ді Капріо зі своєю дівчиною Вітторією Черетті, засновник Amazon Джефф Безос, акторка Кортні Кокс і стилістка Рейчел Зоуї.
До весілля також долучилися діти Меєр і Магвайра - 19-річна Рубі та 17-річний Отіс. Донька пари навіть опублікувала фото зі святкування, на якому постала в обіймах з молодим чоловіком.
Акторка і дизайнерка одружилися у 2007 році. У 2016-му вони оголосили про розставання, а в жовтні 2020 року Маєр подала на розлучення.
За час шлюбу у них народилося двоє дітей. Водночас остаточно оформити розлучення вони змогли лише минулого місяця, у вересні.
З Огунлесі колишня актора почала зустрічатися влітку 2023 року. Згодом восени вони дебютували на червоній доріжці.
У серпні 2024-го пара оголосила про заручини. Меєр продемонструвала діамантовий перстень на спільному фото з коханим. Влітку цього року в них народилася спільна дитина.
Джефф є сином нігерійського мільярдера Адебайо Огунлесі, а сам працює в музичному бізнесі.