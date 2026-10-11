Зірка "Людини-павука" Тобі Магвайр видав колишню дружину заміж: яким було вессілля

Зірка "Людини-павука" Тобі Магвайр відіграв важливу у роль в нових стосунках колишньої дружини Дженніфер Меєр. Він не просто прийшов на весілля як гість, а й провів церемонію, на якій вона вийшла заміж за спадкоємця мільярдного статку Джеффа Огунлесі.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ .

Яким було весілля колишньої дружини Тобі Магвайра

Як повідомляється, 49-річна дизайнерка ювелірних прикрас Дженніфер Меєр стала дружиною 34-річного Джеффа Огунлесі на Гаваях. Церемонія відбулося на території розкішного курорту Four Seasons Resort Lanai.

Особливу роль у весіллі відіграв ексчоловік нареченої, який особисто провів обряд одруження. Попри розлучення, вони зберегли дружні стосунки.

На фотографіях видно, як актор читає текст із аркуша, а молодята обмінюються поцілунком серед квіткових декорацій.



Хто був на весіллі

Святкування зібрало чимало відомих гостей, серед яких Леонардо Ді Капріо зі своєю дівчиною Вітторією Черетті, засновник Amazon Джефф Безос, акторка Кортні Кокс і стилістка Рейчел Зоуї.

До весілля також долучилися діти Меєр і Магвайра - 19-річна Рубі та 17-річний Отіс. Донька пари навіть опублікувала фото зі святкування, на якому постала в обіймах з молодим чоловіком.

Рубі Магвайр з хлопцем на весіллі мами (скриншот)

Що відомо про стосунки Тобі Магвайра та Дженніфер Меєр

Акторка і дизайнерка одружилися у 2007 році. У 2016-му вони оголосили про розставання, а в жовтні 2020 року Маєр подала на розлучення.

За час шлюбу у них народилося двоє дітей. Водночас остаточно оформити розлучення вони змогли лише минулого місяця, у вересні.

З Огунлесі колишня актора почала зустрічатися влітку 2023 року. Згодом восени вони дебютували на червоній доріжці.

У серпні 2024-го пара оголосила про заручини. Меєр продемонструвала діамантовий перстень на спільному фото з коханим. Влітку цього року в них народилася спільна дитина.

Джефф є сином нігерійського мільярдера Адебайо Огунлесі, а сам працює в музичному бізнесі.