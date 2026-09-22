Звезда кантри побила рекорд Мэрайи Кэри: что известно о хите, который стал сенсацией

Кантри-певица Элла Лэнгли установила новый рекорд Billboard Hot 100. Ее песня Choosin' Texas 23-ю неделю находится на первом месте американского хит-парада и превзошла предыдущий рекорд Мэрайи Кэри.

Какой рекорд побила Элла Лэнгли

До Лэнгли Billboard Hot 100 долгое время возглавлял рождественский хит All I Want for Christmas Is You Мэрайи Кэри. В первый раз песня поднялась в топ в 2019 году, а в последующие годы возвращалась на вершину во время рождественского сезона.

На начало 2026 года она удерживалась на первом месте 22 недели. Теперь Choosin' Texas стала лидером по самому длинному пребыванию на вершине чарта, который ведет отсчет с 1958 года.

Кто еще входит в список рекордсменов

После Лэнгли и Мэрайи Кэри в рейтинге самых длинных пребываний на первом месте Billboard Hot 100 расположились:

A Bar Song (Tipsy) Shaboozey - 19 недель;

Old Town Road Lil Nas X и Билли Рэя Сайруса - 19 недель;

Last Night Моргана Воллена - 16 недель;

Despacito Луиса Фонси, Дедди Янки и Джастина Бибера - 16 недель;

One Sweet Day Мэрайи Кэри и Boyz II Men - 16 недель.

В то же время, песня Кэри еще может вернуться на первое место во время рождественского сезона, поэтому борьба за рекорд может продолжиться.

Как Choosin' Texas стала хитом

Трек вышел в октябре 2025 года как главный сингл второго студийного альбома Лэнгли Dandelion. Песню написали Элла, Люк Дик, Джойбет Тейлор и Миранда Ламберт.

Успех обеспечили не только радиоэфиры, но и высокие показатели стриминга и продаж. В интервью Billboard исполнительница призналась, что сама не до конца понимает, почему композиция стала столь масштабным хитом.

По ее словам, во время работы над треком авторы хотели сделать его мелодичным и легко запоминающимся.

Кроме Choosin' Texas, в 2026 году Лэнгли имела еще два хита, попавших в первую пятерку Billboard Hot 100. Песня Be Her заняла второе место, а композиция I Can't Love You Anymore с участием Моргана Воллена поднялась на четвертую строчку.