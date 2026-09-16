Звезда "Друзей" появилась на публике со взрослым 28-летним сыном: как он сейчас выглядит

Как сейчас выглядит сын актрисы

Джулиан Мюррей Стерн - единственный ребенок Лизы Кудров и ее мужа Мишеля Стерна. Актриса нечасто появляется на публике вместе с сыном, поэтому их выход на "Эмми" быстро привлек внимание поклонников.

В этом году Кудров была номинирована на премию за работу в третьем сезоне комедийного сериала "Возвращение" (The Comeback). Проект, в котором она исполняет главную роль, рассказывает историю актрисы Валери Чериш, пытающейся вернуться в шоу-бизнес.

Интересно, что Джулиан также принял участие в работе над новым сезоном сериала. Он сыграл технического специалиста Эвана, появившись в пяти эпизодах.

Лиза Кудров и Джулиан Мюррей Стерн (фото: instagram.com/juls_magewls)

Для Джулиана это стало особым опытом, ведь ему пришлось работать на одной площадке со своей матерью. Ранее он признавался, что возможность сыграть вместе с Кудров была для него "свершением мечты".

По словам актрисы, третий сезон "Возвращения" должен стать финальным. Таким образом, участие Джулиана в проекте стало еще одной особенной страницей в истории сериала и творческого сотрудничества матери и сына.

Лиза Кудров и Джулиан Мюррей Стерн (фото: instagram.com/lisakudrow)