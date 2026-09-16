Зірка "Друзів" з'явилась на публіці з дорослим 28-річним сином: як він зараз виглядає

Як зараз виглядає син акторки

Джуліан Мюррей Стерн - єдина дитина Лізи Кудров та її чоловіка Мішеля Стерна. Акторка нечасто з’являється на публіці разом із сином, тому їхній вихід на "Еммі" швидко привернув увагу шанувальників.

Цьогоріч Кудров була номінована на премію за роботу в третьому сезоні комедійного серіалу "Повернення" (The Comeback). Проєкт, у якому вона виконує головну роль, розповідає історію акторки Валері Черіш, яка намагається повернутися в шоу-бізнес.

Цікаво, що Джуліан також долучився до роботи над новим сезоном серіалу. Він зіграв технічного спеціаліста Евана, з’явившись у п’яти епізодах.

Ліза Кудров та Джуліан Мюррей Стерн (фото: instagram.com/juls_magewls)

Для Джуліана це стало особливим досвідом, адже йому довелося працювати на одному майданчику зі своєю матір’ю. Раніше він зізнавався, що можливість зіграти разом із Кудров була для нього "здійсненням мрії".

За словами акторки, третій сезон "Повернення" має стати фінальним. Таким чином, участь Джуліана в проєкті стала ще однією особливою сторінкою в історії серіалу та творчої співпраці матері й сина.

Ліза Кудров та Джуліан Мюррей Стерн (фото: instagram.com/lisakudrow)