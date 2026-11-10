Звезда "Друзей" Дэвид Швиммер воспроизвел культовый момент сериала в рекламе

О чем идет речь в рекламе

60-секундный ролик под названием The Red Sweater рассказывает о Швиммере, который замечает красный кашемировый свитер на людях в разных уголках Нью-Йорка.

Он встречает прохожих, которые носят ту же модель, видит ее даже на собаке и в конце концов отправляется на поиски собственного свитера.

Реклама отсылает в серию "The One with the Red Sweater" восьмого сезона "Друзей", вышедшую в октябре 2001 года. В ней друзья пытаются выяснить, кто стал отцом ребенка Рэйчел Грин.

Главной подсказкой оказывается красный свитер, оставленный в ее квартире. В конце концов, Росс узнает вещь и таким образом фактически раскрывает свою причастность к будущему отцовству.

"Когда Quince предложили мне эту идею, я подумал, что это очень смешно, ведь красный свитер и у меня длинная совместная история. На этот раз я ищу его, а оказывается, что он есть у всех вокруг. Даже у собаки", - поделился актер.

Швиммер не только сыграл главную роль в рекламном видео, но и принял участие в его создании: участвовал в разработке сценария и работал над финальным монтажом. Как выяснилось, актер являлся поклонником Quince еще до начала сотрудничества с компанией.

Главный цвет кампании

Центральным элементом кампании стал новый оттенок Coulis Red, в котором бренд представил подборку изделий из 100% монгольского кашемира.

Среди них - мужской свитер с круглым вырезом за 69,90 доллара и женская модель свободного кроя за 129,90 доллара. Коллекция стала доступна 9 ноября на официальном сайте Quince.

Для бренда это сотрудничество стало первой масштабной рекламной кампанией с участием знаменитости.

Видео показывают на YouTube, социальных сетях, цифровой рекламе и на телевидении с подключением к интернету. Кампания охватывает аудиторию США, Канады и Великобритании.