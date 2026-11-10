Зірка "Друзів" Девід Швіммер відтворив культовий момент серіалу у рекламі

Про що йдеться у рекламі

60-секундний ролик під назвою "The Red Sweater" розповідає про Швіммера, який помічає червоний кашеміровий светр на людях у різних куточках Нью-Йорка.

Він зустрічає перехожих, які носять таку саму модель, бачить її навіть на собаці й зрештою вирушає на пошуки власного светра.

Реклама відсилає до серії "The One with the Red Sweater" восьмого сезону "Друзів", яка вийшла в жовтні 2001 року. У ній друзі намагаються з'ясувати, хто став батьком дитини Рейчел Грін.

Головною підказкою виявляється червоний светр, залишений у її квартирі. Зрештою Росс упізнає річ і таким чином фактично розкриває свою причетність до майбутнього батьківства.

"Коли Quince запропонували мені цю ідею, я подумав, що це дуже смішно, адже червоний светр і я маємо довгу спільну історію. Цього разу я шукаю його, а виявляється, що він є в усіх навколо. Навіть у собаки", - поділився актор.

Швіммер не лише зіграв головну роль у рекламному відео, а й долучився до його створення: брав участь у розробці сценарію та працював над фінальним монтажем. Як з'ясувалося, актор був шанувальником Quince ще до початку співпраці з компанією.

Головний колір кампанії

Центральним елементом кампанії став новий відтінок Coulis Red, у якому бренд представив добірку виробів зі 100% монгольського кашеміру.

Серед них - чоловічий светр із круглим вирізом за 69,90 долара та жіноча модель вільного крою за 129,90 долара. Колекція стала доступною 9 листопада на офіційному сайті Quince.

Для бренду ця співпраця стала першою масштабною рекламною кампанією за участю відомої знаменитості.

Відео показують на YouTube, у соціальних мережах, цифровій рекламі та на телебаченні з підключенням до інтернету. Кампанія охоплює аудиторію США, Канади та Великої Британії.