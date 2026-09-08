Звезда "Бриджертонов" вышла замуж и сыграла французскую свадьбу мечты

Детали свадьбы

31-летняя Фиби Дайневор и 30-летний Кэмерон Фуллер поженились в субботу, 5 сентября, в Провансе. Для своего особого дня пара якобы избрала Le Mas des Poiriers - фермерское имение XVIII века во французской сельской местности.

По словам источника издания, актриса несколько месяцев готовилась к свадьбе вместе со своей матерью Салли Дайневор, известной по роли в британском сериале "Улица Коронации".

Дайнвор еще в прошлом году посетила локацию вместе с Фуллером и сразу влюбилась в это место. Церемония была частной: влюбленные обменялись обетами перед близкими, после чего гостей ждали ужин, напитки и танцы.

Фиби Дайневор и Кэмерон Фуллер (фото: Getty Images)

Как началась история любви Фиби и Кэмерон

Дайневор и Фуллер познакомились на кинофестивале Санденс в январе 2023 года. Позже актриса рассказала об их встрече в шоу Дрю Бэрримор. По словам Фиби, они пересеклись в клубе Tao во время фестиваля.

"Можно встретить кого-то в клубе", - в шутку отметила актриса, рассказывая о знакомстве.

Пара впервые привлекла внимание публики весной 2023 года. В мае 2024-го Фиби фактически подтвердила помолвку с Кемероном, продемонстрировав обручальное кольцо на красной дорожке Met Gala. Впоследствии стало известно, что помолвка состоялась в том году, хотя долгое время пара не раскрывала подробности личной жизни.

Кэмерон Фуллер работает не только как актер, но и как кинопродюсер. Он сын известного голливудского продюсера Брэда Фуллера.

Звезда сериала "Бриджертоны" Фиби Дайневор (фото: instagram.com/phillipcorpsflowers)