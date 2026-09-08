Зірка "Бріджертонів" вийшла заміж та зіграла французьке весілля мрії

Деталі весілля

31-річна Фібі Дайневор та 30-річний Кемерон Фуллер одружилися в суботу, 5 вересня, у Провансі. Для свого особливого дня пара нібито обрала Le Mas des Poiriers - фермерський маєток XVIII століття у французькій сільській місцевості.

За словами джерела видання, акторка кілька місяців готувалася до весілля разом зі своєю матір’ю Саллі Дайневор, відомою за роллю в британському серіалі "Вулиця Коронації".

Дайнвор ще минулого року відвідала локацію разом із Фуллером і одразу закохалася в це місце. Церемонія була приватною: закохані обмінялися обітницями перед близькими, після чого на гостей чекали вечеря, напої та танці.

Фібі Дайневор та Кемерон Фуллер (фото: Getty Images)

Як почалася історія кохання Фібі та Кемерона

Дайневор і Фуллер познайомилися на кінофестивалі "Санденс" у січні 2023 року. Пізніше акторка розповіла про їхню зустріч у шоу Дрю Беррімор. За словами Фібі, вони перетнулися у клубі Tao під час фестивалю.

"Можна зустріти когось у клубі", - жартома зазначила акторка, розповідаючи про знайомство.

Пара вперше привернула увагу публіки навесні 2023 року. У травні 2024-го Фібі фактично підтвердила заручини з Кемероном, продемонструвавши обручку на червоній доріжці Met Gala. Згодом стало відомо, що заручини відбулися того року, хоча тривалий час пара не розкривала подробиць особистого життя.

Кемерон Фуллер працює не лише як актор, а й як кінопродюсер. Він є сином відомого голлівудського продюсера Бреда Фуллера.

Зірка серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор (фото: instagram.com/phillipcorpsflowers)