Что Жизель показала на семейных фото

В подборке 46-летней супермодели много теплых семейных моментов. На одном из пляжных кадров она поднимает младшего сына над головой, а на другом держит его на руках и целует мужчину в щеку.

Валенте также попал в объектив во время прогулки с малышом у воды.

Отдельные фотографии Жизель посвятила детям. На общем фото 16-летний Бенджамин и 13-летняя Вивиан сидят рядом с младшим братом, который прижимается к сестре.

Есть и кадр, на котором Вивиан целует малыша в голову. На другом Бенджамин держит брата на руках. Младшему сыну модели сейчас год и девять месяцев.

Семейные фото в публикации чередуются с пейзажами, занятиями йогой и кадрами с домашним питомцем.

Что Бюндхен написала о благодарности

Подпись к подборке модель посвятила умению замечать хорошее в повседневной жизни.

"Количество добра, которое мы чувствуем в жизни, зависит от нашей способности его замечать", – написала Бюндхен.

По ее словам, благодарность передается другим, а внимание к красоте вокруг помогает приносить больше радости в собственную жизнь и жизнь близких. Жизель пожелала подписчикам находить поводы для благодарности каждый день.

Жизель Бюндхен (фото: instagram.com/gisele)

Что известно о семье супермодели

Бенджамин и Вивиан родились в браке Жизель с бывшим игроком в американском футболе Томом Брэди.

Пара развелась в октябре 2022 года после 13 лет брака.

С тренером по джиу-джитсу Жоаким Валенте модель сначала связывала дружба, а романтические отношения, по данным американских медиа, начались летом 2023 года.

В феврале 2025-го у пары родился сын, а в декабре того же года Жизель и Жоаким поженились. Поэтому День благодарения стал для них первым в статусе супругов.