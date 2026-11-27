Що Жизель показала на сімейних фото

У добірці 46-річної супермоделі багато теплих сімейних моментів. На одному з пляжних кадрів вона підіймає молодшого сина над головою, а на іншому тримає його на руках і цілує чоловіка в щоку.

Валенте також потрапив в об'єктив під час прогулянки з малюком біля води.

Окремі світлини Жизель присвятила дітям. На спільному фото 16-річний Бенджамін і 13-річна Вівіан сидять поруч із молодшим братом, який пригортається до сестри.

Є й кадр, на якому Вівіан цілує малюка в голову. На іншому Бенджамін тримає брата на руках. Молодшому синові моделі зараз рік і дев'ять місяців.

Сімейні фото в публікації чергуються з пейзажами, заняттями йогою та кадрами з домашнім улюбленцем.

Що Бюндхен написала про вдячність

Підпис до добірки модель присвятила вмінню помічати хороше у повсякденному житті.

"Кількість добра, яке ми відчуваємо в житті, залежить від нашої здатності його помічати", - написала Бюндхен.

За її словами, вдячність передається іншим, а увага до краси навколо допомагає приносити більше радості у власне життя та життя близьких. Жизель побажала підписникам знаходити приводи для вдячності щодня.

Жизель Бюндхен (фото: instagram.com/gisele)

Що відомо про родину супермоделі

Бенджамін і Вівіан народилися у шлюбі Жизель із колишнім гравцем в американський футбол Томом Бреді.

Пара розлучилася у жовтні 2022 року після 13 років шлюбу.

Із тренером із джиу-джитсу Жоакімом Валенте модель спочатку пов'язувала дружба, а романтичні стосунки, за даними американських медіа, почалися влітку 2023 року.

У лютому 2025-го у пари народився син, а в грудні того ж року Жизель і Жоакім одружилися. Тож цьогорічний День подяки став для них першим у статусі подружжя.