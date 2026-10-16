"Женщин осуждают, а мужчин - нет": Хиллари Свонк ответила на критику позднего материнства

Хиллари Свонк ответила на критику из-за позднего материнства

15 октября актриса посетила студию The Drew Barrymore Show в Нью-Йорке. После записи программы ее сфотографировали в укороченном топе, открывавшем беременный живот.

Это был первый публичный выход Свонк после объявления об ожиданиях третьего ребенка.

Во время разговора с ведущей Дрю Бэрримор актриса подняла тему двойных стандартов по отцовству.

"Женщины, рожающие детей в старшем возрасте, сталкиваются с большим количеством критики. А вот мужчины - нет. И это интересно", - отметила Свонк.

Хиллари Свонк (фото: instagram.com/hilaryswank)

Бэрримор согласилась с гостей, заметив, что мужчины могут становиться родителями даже в 80 лет, однако общество не реагирует на это так остро.

В ответ Свонк вспомнила один из комментариев, особенно запомнившийся ей.

Женщина упрекнула актрису в том, что она якобы слишком взросла для материнства и может не дожить до того, как ее дети вырастут.

Автор комментария также рассказала, что потеряла отца в двадцатилетнем возрасте и до сих пор тяжело переживает его смерть.

По словам Свонк, эта история затронула ее лично, ведь она также потеряла отца, с которым имела очень близкие отношения.

"Мой папа тоже ушел из жизни, но он был одним из моих любимых людей в мире. И я подумала, что лучше родиться, иметь такого человека рядом и пережить этот опыт, чем вообще не иметь такой возможности", - объяснила актриса.

Хиллари Свонк (фото: instagram.com/hilaryswank)

Таким образом Свонк дала понять, что для нее важнее отношения между родителями и детьми, а не возраст, в котором человек становится мамой или папой.

Полный выпуск шоу с участием актрисы выйдет 20 октября.

Что известно о третьей беременности Хиллари Свонк

14 октября актриса сообщила о пополнении в семье необычным видео в Instagram.

На ролике она вместе с мужем Филиппом Шнайдером и их детьми танцевала в темноте со световыми палочками, закрепленными на одежде.

На животе Свонк можно было увидеть маленькую фигурку, символизировавшую будущего ребенка.

"Многие спрашивали, над каким проектом я сейчас работаю. Этот выйдет в декабре", - пошутила знаменитость.

В разговоре с People актриса призналась, что чувствует себя хорошо, а будущего малыша уже назвала лучшим рождественским подарком.

Хиллари Свонк (фото: instagram.com/hilaryswank)

Напомним, Хиллари Свонк и ее муж Филипп Шнайдер поженились в 2018 году.

В апреле 2023-го актриса впервые стала мамой, родив двойню - дочь Аю и сына Ома. Тогда ей было 48 лет.

Ранее звезда объясняла, что мечтала о детях и в младшем возрасте, однако жизненные обстоятельства складывались по-другому.

Теперь, имея успешную карьеру, она может уделять семье больше времени и самостоятельно определять свой рабочий график.