"Жінок засуджують, а чоловіків - ні": Гіларі Свонк відповіла на критику пізнього материнства
52-річна американська акторка Гіларі Свонк, яка нещодавно оголосила про третю вагітність, вперше з'явилася на публіці з округлим животом. Під час запису шоу Дрю Беррімор дворазова володарка "Оскара" також відверто висловилася про критику, з якою стикаються жінки, що вирішують народжувати дітей після 40 та 50 років.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Just Jared.
Гіларі Свонк відповіла на критику через пізнє материнство
15 жовтня акторка відвідала студію The Drew Barrymore Show у Нью-Йорку. Після запису програми її сфотографували у вкороченому топі, який відкривав вагітний живіт.
Це був перший публічний вихід Свонк після оголошення про очікування третьої дитини.
Під час розмови з ведучою Дрю Беррімор акторка порушила тему подвійних стандартів щодо батьківства.
"Жінки, які народжують дітей у старшому віці, стикаються з великою кількістю критики. А от чоловіки - ні. І це цікаво", - зазначила Свонк.
Беррімор погодилася з гостею, зауваживши, що чоловіки можуть ставати батьками навіть у 80 років, проте суспільство не реагує на це так гостро.
У відповідь Свонк пригадала один із коментарів, який особливо запам'ятався їй.
Жінка дорікнула акторці тим, що вона нібито надто доросла для материнства й може не дожити до того часу, коли її діти виростуть.
Авторка коментаря також розповіла, що втратила батька у двадцятирічному віці й досі важко переживає його смерть.
За словами Свонк, ця історія зачепила її особисто, адже вона також втратила батька, з яким мала надзвичайно близькі стосунки.
"Мій тато теж пішов із життя, але він був одним із моїх найулюбленіших людей у світі. І я подумала, що краще народитися, мати таку людину поруч і пережити цей досвід, ніж узагалі не мати такої можливості", - пояснила акторка.
Таким чином Свонк дала зрозуміти, що для неї важливішими є стосунки між батьками та дітьми, а не вік, у якому людина стає мамою чи татом.
Повний випуск шоу за участю акторки вийде 20 жовтня.
Що відомо про третю вагітність Гіларі Свонк
14 жовтня акторка повідомила про поповнення в родині незвичайним відео в Instagram.
На ролику вона разом із чоловіком Філіпом Шнайдером та їхніми дітьми танцювала в темряві зі світловими паличками, закріпленими на одязі.
На животі Свонк можна було побачити маленьку фігурку, яка символізувала майбутню дитину.
"Багато хто запитував, над яким проєктом я зараз працюю. Цей вийде у грудні", - пожартувала знаменитість.
У розмові з People акторка зізналася, що почувається добре, а майбутнього малюка вже назвала найкращим різдвяним подарунком.
Нагадаємо, Гіларі Свонк та її чоловік Філіп Шнайдер одружилися у 2018 році.
У квітні 2023-го акторка вперше стала мамою, народивши двійню - доньку Аю та сина Ома. Тоді їй було 48 років.
Раніше зірка пояснювала, що мріяла про дітей і в молодшому віці, однак життєві обставини складалися інакше.
Тепер, маючи успішну кар'єру, вона може приділяти родині більше часу й самостійно визначати свій робочий графік.