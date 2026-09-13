"Я в ужасе". В поезд, в котором Полякова ехала в Польшу, попал "Шахед"

Что рассказала Полякова об атаке на поезд

По словам Поляковой, поезд, которым она ехала вместе с 13-летней дочерью Алисой, подвергся российской атаке.

Артистка отметила, что не стала сразу публиковать информацию о пережитом.

"Я, конечно, ничего не публиковала. Потому что когда это происходит - ничего не публикуешь. Но сегодня наш поезд, который направлялся в Польшу, трижды эвакуировали", - поделилась она.

По словам Поляковой, во время третьей эвакуации пассажиры были вынуждены бежать в поле. В это время произошло попадание.

"На третий раз, когда мы бежали в поле, в этот поезд попал "Шахед". Мы это слышали, но, слава Богу, были далеко. Потому что мы очень быстро побежали. Я была с младшей дочерью. Если честно, я в ужасе", - призналась она.

Полякова добавила, что переживаемая поездка сильно ее поразила. Певица заявила, что еще планирует рассказать о происшедшем больше.

"Мне еще есть о многом сказать и во многом я очень шокирована", - отметила она.

Что известно об атаке на поезд

"Укрзализныця" сообщила, что 13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда на Волыни. Поезд находился примерно в двух километрах от границы с Польшей.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал. Угрозу раньше времени обнаружила мониторинговая группа железной дороги, после чего пассажиры были эвакуированы.

"Укрзализныця" об атаке на поезд (скриншот)

Известно, что незадолго до атаки этой же железнодорожной линией прошел другой поезд с группой иностранных чиновников, среди которых был бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. Делегация направлялась из Киева и пересекла границу в Дорогуске.

"Это был не наш поезд, а направлявшийся буквально через несколько минут после нас возле польского пограничного перехода. Его эвакуировали, когда приближался российский дрон, и никто не пострадал. Очень хорошая система безопасности. Наш поезд лишь получил предупреждение об эвакуации, но смог продолжить движение в Дорогуск. Российские атаки по Украине усиливаются", - написал Бильдт в X.

Карл Бильдт о нападении РФ на железную дорогу (скриншот)

Также, по данным Der Spiegel, ночным поездом из столицы возвращались бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, советник канцлера Германии Фридриха Мерца Гюнтер Зауттер, советники по вопросам безопасности других европейских правительств, депутаты Бундестага, дипломаты и ученые.

Из-за угрозы атаки дронов поезд остановили, а пассажиров разбудили для эвакуации. Позже объявили отбой, поскольку других дронов обнаружено не было.