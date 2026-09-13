"Я в жаху". У потяг, яким Полякова їхала до Польщі, влучив "Шахед"

Що розповіла Полякова про атаку на потяг

За словами Полякової, потяг, яким вона їхала разом із 13-річною донькою Алісою, зазнав російської атаки.

Артистка зазначила, що не стала одразу публікувати інформацію про пережите.

"Я, звісно, нічого не публікувала. Бо коли це стається - нічого не публікуєш. Але сьогодні наш потяг, який прямував до Польщі, тричі евакуювали", - поділилася вона.

За словами Полякової, під час третьої евакуації пасажири були змушені бігти в поле. Саме тоді сталося влучання.

"На третій раз, коли ми бігли в поле, у цей потяг влучив "Шахед". Ми це чули, але, слава Богу, були далеко. Бо ми дуже швидко побігли. Я була з молодшою донькою. Якщо чесно, я в ужасі", - зізналася вона.

Полякова додала, що пережита поїздка сильно її вразила. Співачка заявила, що ще планує розповісти про подію більше.

"Мені ще є багато про що сказати й багато чим я дуже шокована", - зазначила вона.

Що відомо про атаку на потяг

"Укрзалізниця" повідомила, що 13 вересня російські війська завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда на Волині. Потяг перебував приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Загрозу завчасно виявила моніторингова група залізниці, після чого пасажирів евакуювали.

"Укрзалізниця" про атаку на потяг (скриншот)

Відомо, що незадовго до атаки цією ж залізничною лінією пройшов інший потяг із групою іноземних високопосадовців, серед яких був колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт. Делегація прямувала з Києва та перетнула кордон у Дорогуську.

"Це був не наш потяг, а той, що прямував буквально за кілька хвилин після нас біля польського прикордонного переходу. Його евакуювали, коли наближався російський дрон, і ніхто не постраждав. Дуже хороша система безпеки. Наш потяг лише отримав попередження про евакуацію, але зміг продовжити рух до Дорогуська. Російські атаки на Україну посилюються", - написав Більдт в X.

Карл Більдт про атаку РФ на залізницю (скриншот)

Також, за даними Der Spiegel, нічним потягом зі столиці повертався колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Зауттер, радники з питань безпеки інших європейських урядів, депутати Бундестагу, дипломати та науковці.

Через загрозу атаки дронів потяг зупинили, а пасажирів розбудили для евакуації. Згодом оголосили відбій, оскільки інших дронів виявлено не було.