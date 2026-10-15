"Я помню тот страх": Виктория Билан обратилась к Федишин после потери дочери

Что Виктория Билан рассказала о беременности

Актриса отметила, что лично не знакома с Федишин, однако ее горе сильно отозвалось ей из-за пережитого во время собственной беременности.

"Я не разглашала это, но на 33 неделе беременности я тоже оказалась перед страшной угрозой потерять ребенка", - написала Билан.

Обстоятельства, которые привели к этому, она решила не объяснять. В то же время, рассказала, что даже во время пребывания на сохранении продолжала работать.

"Я лежала на сохранении и в то же время продолжала работать. Потому что надо было зарабатывать деньги... Потому что надо было жить... И больше всего - нужно было сохранить маленькую жизнь, которая билась под моим сердцем, хотя некоторым было просто безразлично", - поделилась актриса.

Виктория Билан (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Билан вспомнила страх за ребенка и постоянное ожидание каждого его движения.

"Я помню тот страх. Когда боишься лишний раз пошевелиться. Когда прислушиваешься к каждому движению малыша. Когда готова отдать все, что имеешь, лишь бы услышать его первый крик…", - написала она.

Сейчас актриса воспитывает сына. По ее словам, ей страшно даже представить, что сейчас переживают Федишин и близкие.

"Женщина не обязана быть сильной"

Обращаясь к певице, Билан подчеркнула, что не хочет требовать от нее силы или искать слова, которые могут облегчить потерю.

"Нет правильных фраз, способных облегчить такую боль. И я не хочу писать "держитесь" или "будьте сильными". Женщина не обязана быть сильной, когда ее мир разрушается", - отметила актриса.

Она пожелала Ирине, чтобы рядом находились люди, способные просто обнять, помолчать и поддержать без требований и поиска объяснений.

Отдельно Билан обратилась к пользователям, которые оставляют осудительные и злые комментарии.

"Прежде чем написать очередную гадость, вспомните, что по ту сторону экрана живы люди, которые переживают невыразимое горе. Будьте более человечны. Лучшее, что вы можете сделать - просто промолчать", - призвала она.

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Что известно об утрате в семье Федишин

Ирина Федишин потеряла дочь на 35-й неделе беременности. Об этом сообщил ее муж и продюсер Виталий Челнык.

Впоследствии он рассказал, что певица пережила тяжелые роды, сложную операцию и значительную кровопотерю, а врачи боролись за ее жизнь.

Челнок поблагодарил за спасение жены и написал, что семье придется учиться жить с болью потери и поддерживать друг друга.