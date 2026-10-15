"Я пам’ятаю той страх": Вікторія Білан звернулася до Федишин після втрати доньки

Що Вікторія Білан розповіла про вагітність

Акторка зазначила, що особисто не знайома з Федишин, проте її горе сильно відгукнулося їй через пережите під час власної вагітності.

"Я не розголошувала це, але на 33-му тижні вагітності я теж опинилася перед страшною загрозою втратити дитину", - написала Білан.

Обставини, які до цього призвели, вона вирішила не пояснювати. Водночас розповіла, що навіть під час перебування на збереженні продовжувала працювати.

"Я лежала на збереженні і водночас продовжувала працювати. Бо треба було заробляти гроші… Бо треба було жити… І понад усе - треба було зберегти маленьке життя, яке билося під моїм серцем, хоча декому було просто байдуже", - поділилася акторка.

Вікторія Білан (фото: instagram.com/vikki.bilan)

Білан пригадала страх за дитину та постійне очікування кожного її руху.

"Я пам’ятаю той страх. Коли боїшся зайвий раз поворухнутися. Коли прислухаєшся до кожного руху малюка. Коли готова віддати все, що маєш, аби тільки почути його перший крик…", - написала вона.

Нині акторка виховує сина. За її словами, їй страшно навіть уявити, що зараз переживають Федишин та її близькі.

"Жінка не зобов’язана бути сильною"

Звертаючись до співачки, Білан наголосила, що не хоче вимагати від неї сили чи шукати слова, які нібито можуть полегшити втрату.

"Немає правильних фраз, здатних полегшити такий біль. І я не хочу писати "тримайтеся" чи "будьте сильними". Жінка не зобов’язана бути сильною, коли її світ руйнується", - зазначила акторка.

Вона побажала Ірині, щоб поруч були люди, здатні просто обійняти, помовчати й підтримати без вимог та пошуку пояснень.

Окремо Білан звернулася до користувачів, які залишають осудливі та злі коментарі.

"Перш ніж написати чергову гидоту, згадайте, що по той бік екрана живі люди, які переживають невимовне горе. Будьте людянішими. Найкраще, що ви можете зробити - просто промовчати", - закликала вона.

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Що відомо про втрату в родині Федишин

Ірина Федишин втратила доньку на 35-му тижні вагітності. Про це повідомив її чоловік і продюсер Віталій Човник.

Згодом він розповів, що співачка пережила важкі пологи, складну операцію та значну втрату крові, а лікарі боролися за її життя.

Човник подякував за порятунок дружини та написав, що родині доведеться вчитися жити з болем втрати й підтримувати одне одного.