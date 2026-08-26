"Я не договорила": VIRA выпустила первую авторскую песню на украинском и иронический клип

О чем новая песня VIRA

"Не договорила" стала третьим синглом из будущего альбома "Сяйво". Музыкальная концепция VIRA была создана вместе с продюсером Мишей Гайдаем, а текст написала самостоятельно.

По словам артистки, композиция родилась из размышлений об отношениях и женском страхе говорить о своих чувствах, чтобы не казаться "неудобной".

"Это первая авторская песня на украинском языке, которую я написала сама. Текст дался не сразу, хотя все идеи были об отношениях. Главная фраза сияла в самолете, когда я слушала музыку в наушниках - испытала игривое настроение, и так возникла фраза "Я не договорила", - рассказала VIRA.

VIRA (фото предоставлено певицей)

Певица объясняет, что за юмористической формой скрывается более серьезная тема.

"Это меткая шутка над собой и над нами, женщинами: если я что-то не договорила, меня лучше не трогать. Но помимо юмора, мне хотелось затронуть темы, о которых женщины часто молчат, чтобы не казаться «неудобными». Я решилась сказать то, на что раньше бы не решилась, ведь когда искренняя правда сочетается с самоиронией, получается настоящая магия", - добавила артистка.

Аристократическая комедия и украинские бренды

Вместе с синглом VIRA представила клип, режиссером которого стал Леонид Колосовский.

Видео было построено в эстетике аристократической комедии: с роскошными интерьерами, будуарами, цветущими садами и романтическими образами. При этом всю одежду для съемки создали украинские бренды.

"Песня погружает нас в эстетику аристократической комедии. Она - культовая женщина, которая настойчиво навязывает ему эстетику любви так, как девочка представляла себе роман. Это музыкальная история «укрощения строптивого», но с женской точки зрения", - объяснил Колосовский.

VIRA (фото предоставлено певицей)

Для режиссера и VIRA это стала первая совместная работа.

"Это наша первая совместная работа с VIRA, и нам удалось почувствовать друг друга и кайфануть от процесса. Вышла настоящая комедия жанра, вдохновлявшая всю команду", - добавил он.

Песня "Не договорила" уже доступна на стриминговых платформах, а клип вышел на YouTube.