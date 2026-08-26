"Я не договорила": VIRA випустила першу авторську пісню українською та іронічний кліп

Про що нова пісня VIRA

"Не договорила" стала третім синглом із майбутнього альбому "Сяйво". Музичну концепцію VIRA створила разом із продюсером Мішею Гайдаєм, а текст написала самостійно.

За словами артистки, композиція народилася з роздумів про стосунки та жіночий страх говорити про свої почуття, аби не здаватися "незручною".

"Це перша авторська пісня українською мовою, яку я написала сама. Текст дався не одразу, хоча всі ідеї були про стосунки. Головна фраза сяйнула в літаку, коли я слухала музику в навушниках - відчула грайливий настрій, і так виникла фраза "Я не договорила", - розповіла VIRA.

VIRA (фото надане співачкою)

Співачка пояснює, що за гумористичною формою приховується серйозніша тема.

"Це влучний жарт над собою та нами, жінками: якщо я щось не договорила, мене краще не чіпати. Але окрім гумору, мені хотілося підняти речі, про які жінки часто мовчать, аби не здаватися «незручними». Я наважилася сказати те, на що раніше б не зважилася, адже коли щира правда поєднується з самоіронією, виходить справжня магія", - додала артистка.

Аристократична комедія та українські бренди

Разом із синглом VIRA представила кліп, режисером якого став Леонід Колосовський.

Відео побудували в естетиці аристократичної комедії: з розкішними інтер’єрами, будуарами, квітучими садами та романтичними образами. При цьому весь одяг для зйомки створили українські бренди

"Пісня занурює нас в естетику аристократичної комедії. Вона - іконічна жінка, яка наполегливо нав’язує йому естетику кохання так, як дівчинка уявляла собі роман. Це музична історія "приборкання строптивого", але з жіночим поглядом", - пояснив Колосовський.

VIRA (фото надане співачкою)

Для режисера та VIRA це стала перша спільна робота.

"Це наша перша спільна робота з VIRA, і нам вдалося відчути одне одного та кайфанути від процесу. Вийшла справжня комедія жанру, яка надихала всю команду", - додав він.

Пісня "Не договорила" вже доступна на стримінгових платформах, а кліп вийшов на YouTube.