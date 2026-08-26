"Я не договорила": VIRA выпустила первую авторскую песню на украинском и иронический клип

Новая композиция стала третьей работой из будущего альбома "Сяйво", а все образы для видео создали украинские бренды
VIRA (Вера Брежнева) представила новый сингл "Не договорила" и клип к нему. Для певицы эта работа особенная: именно с нее началось создание будущего альбома "Сяйво", а текст стал ее первым авторским песней на украинском языке.
Об этом Wave RBC.UA сообщили представители артистки.
"Не договорила" стала третьим синглом из будущего альбома "Сяйво". Музыкальная концепция VIRA была создана вместе с продюсером Мишей Гайдаем, а текст написала самостоятельно.
По словам артистки, композиция родилась из размышлений об отношениях и женском страхе говорить о своих чувствах, чтобы не казаться "неудобной".
"Это первая авторская песня на украинском языке, которую я написала сама. Текст дался не сразу, хотя все идеи были об отношениях. Главная фраза сияла в самолете, когда я слушала музыку в наушниках - испытала игривое настроение, и так возникла фраза "Я не договорила", - рассказала VIRA.
VIRA (фото предоставлено певицей)
Певица объясняет, что за юмористической формой скрывается более серьезная тема.
"Это меткая шутка над собой и над нами, женщинами: если я что-то не договорила, меня лучше не трогать. Но помимо юмора, мне хотелось затронуть темы, о которых женщины часто молчат, чтобы не казаться «неудобными». Я решилась сказать то, на что раньше бы не решилась, ведь когда искренняя правда сочетается с самоиронией, получается настоящая магия", - добавила артистка.
Вместе с синглом VIRA представила клип, режиссером которого стал Леонид Колосовский.
Видео было построено в эстетике аристократической комедии: с роскошными интерьерами, будуарами, цветущими садами и романтическими образами. При этом всю одежду для съемки создали украинские бренды.
"Песня погружает нас в эстетику аристократической комедии. Она - культовая женщина, которая настойчиво навязывает ему эстетику любви так, как девочка представляла себе роман. Это музыкальная история «укрощения строптивого», но с женской точки зрения", - объяснил Колосовский.
VIRA (фото предоставлено певицей)
Для режиссера и VIRA это стала первая совместная работа.
"Это наша первая совместная работа с VIRA, и нам удалось почувствовать друг друга и кайфануть от процесса. Вышла настоящая комедия жанра, вдохновлявшая всю команду", - добавил он.
Песня "Не договорила" уже доступна на стриминговых платформах, а клип вышел на YouTube.