"Они новые": Дженнифер Лоуренс откровенно рассказала о результате пластики груди
Дженнифер Лоуренс откровенно заговорила о пластической операции. Звезда "Голодных игр" подтвердила, что установила грудные импланты.
Об этом она рассказала в эфире Watch What Happens Live With Andy Cohen, пишет Wave RBC.UA.
Что Лоуренс рассказала в эфире
36-летняя актриса стала гостьей шоу Энди Коэна 19 ноября. Вместе с ней в студию пришел Джош Гатчерсон, ее партнер по "Голодным играм".
Тема имплантов возникла во время рубрики, в которой гости комментировали события из жизни звезд реалити-шоу Bravo.
Лоуренс сама вспомнила операцию, а когда Коэн удивился ее словам, с улыбкой уточнила: "Да, они новые, на самом деле".
Сидевший рядом Гатчерсон отреагировал на ее откровенность смехом. Актриса также назвала врача, выполнившего операцию, - пластического хирурга Стивена Тейтельбаума из Санта-Моники, штат Калифорния.
Какой результат выбрала актриса
Коэн спросил, идет ли речь о размере B. Лоуренс исправила ведущего и объяснила, что после вмешательства ее размер остался прежним.
"Нет, это полный C. Кажется? Это тот же размер, что был раньше", - ответила она.
Ведущий сделал актрисе комплимент, а она поблагодарила. Конкретную дату операции во время этого разговора Лоуренс не назвала.
К слову, Лоуренс по-прежнему открыто говорила об изменениях внешности после рождения детей.
В октябре 2026 года People сообщал о ее подтяжке груди, ссылаясь на новое интервью The Cut.
А еще в разговоре с The New Yorker, опубликованном осенью 2025 года, актриса объясняла, что после двух беременностей ее тело восстанавливалось по-разному.
"После первой почти все вернулось в прежнее состояние. После второй — ничего", - сказала она тогда.
На вопрос, решилась бы на операцию, если бы не работала в кино, Лоуренс ответила утвердительно.
В то же время, предположила, что без профессиональных обязательств не спешила бы с записью к врачу так сильно.
В том же интервью актриса рассказывала и о своем отношении к косметологическим процедурам.
Она отмечала, что пользуется ботоксом, но старается сохранять подвижную мимику для работы в кадре. Филлеров Лоуренс избегала, поскольку, по ее словам, они могут быть заметны на экране.
Дженнифер Лоуренс воспитывает двух сыновей вместе с мужем, артдилером Куком Марони. Пара вышла замуж в октябре 2019 года.