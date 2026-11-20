Что Лоуренс рассказала в эфире

36-летняя актриса стала гостьей шоу Энди Коэна 19 ноября. Вместе с ней в студию пришел Джош Гатчерсон, ее партнер по "Голодным играм".

Тема имплантов возникла во время рубрики, в которой гости комментировали события из жизни звезд реалити-шоу Bravo.

Лоуренс сама вспомнила операцию, а когда Коэн удивился ее словам, с улыбкой уточнила: "Да, они новые, на самом деле".

Сидевший рядом Гатчерсон отреагировал на ее откровенность смехом. Актриса также назвала врача, выполнившего операцию, - пластического хирурга Стивена Тейтельбаума из Санта-Моники, штат Калифорния.

Какой результат выбрала актриса

Коэн спросил, идет ли речь о размере B. Лоуренс исправила ведущего и объяснила, что после вмешательства ее размер остался прежним.

"Нет, это полный C. Кажется? Это тот же размер, что был раньше", - ответила она.

Ведущий сделал актрисе комплимент, а она поблагодарила. Конкретную дату операции во время этого разговора Лоуренс не назвала.

К слову, Лоуренс по-прежнему открыто говорила об изменениях внешности после рождения детей.

В октябре 2026 года People сообщал о ее подтяжке груди, ссылаясь на новое интервью The Cut.

А еще в разговоре с The New Yorker, опубликованном осенью 2025 года, актриса объясняла, что после двух беременностей ее тело восстанавливалось по-разному.

"После первой почти все вернулось в прежнее состояние. После второй — ничего", - сказала она тогда.

На вопрос, решилась бы на операцию, если бы не работала в кино, Лоуренс ответила утвердительно.

В то же время, предположила, что без профессиональных обязательств не спешила бы с записью к врачу так сильно.

Дженнифер Лоуренс (фото: Getty Images)

В том же интервью актриса рассказывала и о своем отношении к косметологическим процедурам.

Она отмечала, что пользуется ботоксом, но старается сохранять подвижную мимику для работы в кадре. Филлеров Лоуренс избегала, поскольку, по ее словам, они могут быть заметны на экране.

Дженнифер Лоуренс воспитывает двух сыновей вместе с мужем, артдилером Куком Марони. Пара вышла замуж в октябре 2019 года.