Що Лоуренс розповіла в ефірі

36-річна акторка стала гостею шоу Енді Коена 19 листопада. Разом із нею до студії прийшов Джош Гатчерсон, її партнер за "Голодними іграми".

Тема імплантів виникла під час рубрики, у якій гості коментували події з життя зірок реаліті-шоу Bravo.

Лоуренс сама згадала про операцію, а коли Коен здивувався її словам, з усмішкою уточнила: "Так, вони нові, насправді".

Гатчерсон, який сидів поруч, відреагував на її відвертість сміхом. Акторка також назвала лікаря, який виконав операцію, - пластичного хірурга Стівена Тейтельбаума із Санта-Моніки, штат Каліфорнія.

Який результат обрала акторка

Коен запитав, чи йдеться про розмір B. Лоуренс виправила ведучого й пояснила, що після втручання її розмір залишився таким самим, як раніше.

"Ні, це повний C. Здається? Це той самий розмір, що був раніше", - відповіла вона.

Ведучий зробив акторці комплімент, а вона подякувала. Конкретної дати операції під час цієї розмови Лоуренс не назвала.

До слова, Лоуренс і раніше відкрито говорила про зміни зовнішності після народження дітей.

У жовтні 2026 року People повідомляв про її підтяжку грудей, посилаючись на нове інтерв'ю для The Cut.

А ще в розмові з The New Yorker, опублікованій восени 2025 року, акторка пояснювала, що після двох вагітностей її тіло відновлювалося по-різному.

"Після першої майже все повернулося до попереднього стану. Після другої — нічого", - сказала вона тоді.

На запитання, чи наважилася б на операцію, якби не працювала в кіно, Лоуренс відповіла ствердно.

Водночас припустила, що без професійних зобов'язань не поспішала б із записом до лікаря так сильно.

Дженніфер Лоуренс (фото: Getty Images)

У тому самому інтерв'ю акторка розповідала й про своє ставлення до косметологічних процедур.

Вона зазначала, що користується ботоксом, але прагне зберігати рухливу міміку для роботи в кадрі. Філерів Лоуренс уникала, оскільки, за її словами, вони можуть бути помітними на екрані.

Дженніфер Лоуренс виховує двох синів разом із чоловіком, артдилером Куком Мароні. Пара одружилася у жовтні 2019 року.