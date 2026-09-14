Она боролась за каждую ноту: история болезни и большое возвращение Селин Дион на сцену

Девочка, ставшая одним из самых известных голосов мира

Селин Дион родилась 30 марта 1968 года в канадском Шарлемане и была самой молодой из 14 детей в семье.

Музыка сопровождала ее с детства: пела вся семья, а в 12 лет Селин вместе с мамой и братом написала свою первую песню.

Запись попала к музыкальному менеджеру Рене Анжелиле. Он настолько поверил в юную певицу, что впоследствии заложил свой дом, чтобы профинансировать ее первый альбом.

В 1988 году Дион представляла Швейцарию на "Евровидении" и победила. Далее последовал выход на англоязычный рынок, мировые чарты, The Power of Love, Because You Loved Me, а впоследствии - песня, которая навсегда закрепила за ней статус мировой суперзвезды.

"My Heart Will Go On" из "Титаника" превратилась в один из главных хитов 1990-х, а сама Дион стала одной из самых продаваемых артисток в истории.

По данным "Евровидения", продажи ее альбомов превысили 250 миллионов копий.

Затем последовали рекордные концертные туры и Лас-Вегас. Ее шоу "A New Day..." в Caesars Palace продолжалось с 2003-го по 2007 год: более 700 аншлагавых выступлений увидели около трех миллионов зрителей.

Для Селина сцена была не эпизодом в жизни. Она фактически была ее жизнью.

Потеря человека, который был рядом с самого начала

Рядом с Дион на протяжении десятилетий оставался Рене Анжелил - сначала ее менеджер, а впоследствии муж и отец ее детей.

Когда у него снова обнаружили рак, в 2014 году Селин отложила работу, чтобы быть рядом с ним. Анжелил скончался 14 января 2016 года.

И все же Дион вернулась на сцену. Она продолжила резиденцию в Лас-Вегасе, гастролировала по Европе, выпускала новую музыку, а в 2019 году начала мировой Courage World Tour.

Казалось, после личной трагедии она снова нашла способ двигаться дальше.

Но вскоре ее тело стало буквально мешать ей делать то, что она умела лучше всего.

Болезнь, которая отнимала контроль над телом и голосом

Последний полноценный концерт перед большой паузой Селин Дион дала 8 марта 2020 года.

Сначала тур остановила пандемия. Позже причиной стали проблемы со здоровьем.

У певицы начались сильные и продолжительные мышечные спазмы. Выступления переносили один за другим.

Лишь в декабре 2022 года Дион публично рассказала, что врачи поставили ей диагноз - синдром ригидного человека, или stiff person syndrome.

Это редкое неврологическое заболевание, вызывающее скованность мышц и сильные, болезненные спазмы.

Они могут быть настолько мощными, что приводят к травмам и переломам. В случае Дион болезнь затронула и мышцы, необходимые для пения.

Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)

AP отмечает, что синдром встречается примерно у одного-двух человек на миллион.

Позже певица признавалась, что первые непонятные симптомы испытывала задолго до того, как узнала истинную причину.

Она сталкивалась со спазмами, скованностью, проблемами с дыханием, но годами продолжала работать.

Для артистки, чья карьера держалась на исключительном контроле над голосом, это было особенно жестоким ударом.

"Вроде тебя душат"

Дион не скрывала, сколь страшными могли быть проявления болезни.

Она объясняла, что во время пения иногда чувствовала себя так, словно кто-то сжимает ее горло.

Сильные спазмы могли охватывать разные части тела, а сама певица больше не могла быть уверена, что тело выполнит то, что она от него требует.

В 2023 году остаток ее Courage World Tour окончательно отменили.

А в документальном фильме "I Am: Celine Dion", вышедшем в 2024 году, Дион решила не украшать реальность.

Зрителям показали не только тренировки или разговоры о возвращении, но и насколько беспомощной может сделать ее болезнь.

И даже тогда она повторяла, что не хочет отказываться от сцены.

"Если я не смогу уходить - я поползу. Но я не остановлюсь", - говорила Дион в фильме.

Первые сигналы, что Селин возвращается

В феврале 2024 года Дион неожиданно появилась на "Грэмми". Она вышла на сцену, чтобы вручить главную награду вечера – "Альбом года" - Тейлор Свифт.

Зал встретил ее стоя.

"Когда я говорю, что счастлива быть здесь, я действительно говорю это от всей души", - сказала она тогда.

Но настоящий шок случился несколькими месяцами позже.

На церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году Селин Дион появилась на Эйфелевой башне и исполнила "Hymne à l'amour" Эдит Пиаф.

Это было ее первое живое музыкальное выступление примерно через четыре года. Несколько минут, которые для миллионов зрителей выглядели как большой возврат.

Но полноценный концерт - два часа пения, десятки композиций, нагрузка на голос и тело - был совсем другим испытанием.

2379 дней спустя

30 марта 2026 года, в свой 58-й день рождения, Селин Дион объявила о серии концертов в Париже.

Спрос оказался настолько велик, что к первым датам добавили еще шесть выступлений, а впоследствии - еще десять концертов в мае 2027 года. В общей сложности парижская серия насчитывает 26 шоу.

12 сентября Дион вышла на сцену Plenitude Arena вблизи Парижа и не сдержала слез уже во время первой песни.

Перед ней было около 30 тысяч зрителей, а позади - более шести лет без полноценного концерта.

Это был особый вечер даже для артистки, которая десятилетиями собирала самые большие площадки мира. Еще несколько лет назад оставалось непонятным, сможет ли он вообще снова петь перед публикой.

За два часа и 15 минут Дион исполнила 25 композиций, среди которых The Power of Love, My Heart Will Go On и All By Myself. Именно во время последнего выступления она исполнила сложную высокую ноту, которая уже давно стала одной из самых узнаваемых в ее репертуаре.

После этого певица только выдохнула и оглянулась на музыкантов, словно сама еще не до конца осознавала, что смогла это сделать.

"Путь был каменистым, дорога оказалась длиннее планировавшегося, но я держалась", - сказала она со сцены.

Болезнь при этом никуда не исчезла. Синдром ригидного человека остается неизлечимым заболеванием, с которым Диону приходится жить и работать дальше. Именно поэтому ее история – не о "чудесном выздоровлении".

Это скорее история о том, как человек, не знавший, сможет ли снова контролировать собственный голос и тело, постепенно восстановил способность делать то, что было частью его жизни десятилетиями.

И когда после "All By Myself" 30-тысячная арена взорвалась аплодисментами, Дион могла наконец произнести слова, которых ее поклонники ждали годами: "Je vais bien" - "Я в порядке".