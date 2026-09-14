Вона боролася за кожну ноту: історія хвороби та великого повернення Селін Діон на сцену

Дівчинка, яка стала одним із найвідоміших голосів світу

Селін Діон народилася 30 березня 1968 року в канадському Шарлемані й була наймолодшою з 14 дітей у родині.

Музика супроводжувала її від дитинства: співала вся сім'я, а у 12 років Селін разом із мамою та братом написала свою першу пісню.

Запис потрапив до музичного менеджера Рене Анжеліла. Він настільки повірив у юну співачку, що згодом заклав власний будинок, аби профінансувати її перший альбом.

У 1988 році Діон представляла Швейцарію на "Євробаченні" та перемогла. Далі був вихід на англомовний ринок, світові чарти, "The Power of Love", "Because You Loved Me", а згодом - пісня, яка назавжди закріпила за нею статус світової суперзірки.

"My Heart Will Go On" із "Титаніка" перетворилася на один із головних хітів 1990-х, а сама Діон стала однією з найбільш продаваних артисток в історії.

За даними "Євробачення", продажі її альбомів перевищили 250 мільйонів копій.

Потім були рекордні концертні тури та Лас-Вегас. Її шоу "A New Day..." у Caesars Palace тривало з 2003-го до 2007 року: понад 700 аншлагових виступів побачили близько трьох мільйонів глядачів.

Для Селін сцена була не епізодом у житті. Вона фактично була її життям.

Втрата людини, яка була поруч від самого початку

Поруч із Діон протягом десятиліть залишався Рене Анжеліл - спочатку її менеджер, а згодом чоловік і батько її дітей.

Коли в нього знову виявили рак, у 2014 році Селін відклала роботу, щоб бути поруч із ним. Анжеліл помер 14 січня 2016 року.

І все ж Діон повернулася на сцену. Вона продовжила резиденцію в Лас-Вегасі, гастролювала Європою, випускала нову музику, а у 2019 році розпочала світовий Courage World Tour.

Здавалося, після особистої трагедії вона знову знайшла спосіб рухатися далі.

Але невдовзі її тіло почало буквально заважати їй робити те, що вона вміла найкраще.

Хвороба, яка забирала контроль над тілом і голосом

Останній повноцінний концерт перед великою паузою Селін Діон дала 8 березня 2020 року.

Спершу тур зупинила пандемія. Пізніше причиною стали проблеми зі здоров'ям.

У співачки почалися сильні й тривалі м'язові спазми. Виступи переносили один за одним.

Лише у грудні 2022 року Діон публічно розповіла, що лікарі поставили їй діагноз - синдром ригідної людини, або stiff person syndrome.

Це рідкісне неврологічне захворювання, яке спричиняє скутість м'язів та сильні, болісні спазми.

Вони можуть бути настільки потужними, що призводять до травм і переломів. У випадку Діон хвороба зачепила й м'язи, необхідні для співу.

Селін Діон (фото: instagram.com/celinedion)

AP зазначає, що синдром трапляється приблизно в одного-двох людей на мільйон.

Пізніше співачка зізнавалася, що перші незрозумілі симптоми відчувала задовго до того, як дізналася справжню причину.

Вона стикалася зі спазмами, скутістю, проблемами з диханням, але роками продовжувала працювати.

Для артистки, чия кар'єра трималася на винятковому контролі над голосом, це було особливо жорстоким ударом.

"Наче тебе душать"

Діон не приховувала, наскільки страшними могли бути прояви хвороби.

Вона пояснювала, що під час співу іноді почувалася так, ніби хтось стискає її горло.

Сильні спазми могли охоплювати різні частини тіла, а сама співачка більше не могла бути впевнена, що тіло виконає те, що вона від нього вимагає.

У 2023 році залишок її Courage World Tour остаточно скасували.

А у документальному фільмі "I Am: Celine Dion", який вийшов у 2024 році, Діон вирішила не прикрашати реальність.

Глядачам показали не лише тренування чи розмови про повернення, а й те, наскільки безпорадною може зробити її хвороба.

Та навіть тоді вона повторювала, що не хоче відмовлятися від сцени.

"Якщо я не зможу йти - я поповзу. Але я не зупинюся", - говорила Діон у фільмі.

Перші сигнали, що Селін повертається

У лютому 2024 року Діон несподівано з'явилася на "Греммі". Вона вийшла на сцену, щоб вручити головну нагороду вечора - "Альбом року" - Тейлор Свіфт.

Зала зустріла її стоячи.

"Коли я кажу, що щаслива бути тут, я справді кажу це від щирого серця", - сказала вона тоді.

Але справжній шок стався кількома місяцями пізніше.

На церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 2024 року Селін Діон з'явилася на Ейфелевій вежі та виконала "Hymne à l'amour" Едіт Піаф.

Це був її перший живий музичний виступ приблизно за чотири роки. Кілька хвилин, які для мільйонів глядачів виглядали як велике повернення.

Але повноцінний концерт - дві години співу, десятки композицій, навантаження на голос і тіло - був зовсім іншим випробуванням.

2379 днів потому

30 березня 2026 року, у свій 58-й день народження, Селін Діон оголосила про серію концертів у Парижі.

Попит виявився настільки великим, що до перших дат додали ще шість виступів, а згодом - ще десять концертів у травні 2027 року. Загалом паризька серія налічує 26 шоу.

12 вересня Діон вийшла на сцену Plenitude Arena поблизу Парижа і не стримала сліз уже під час першої пісні.

Перед нею були близько 30 тисяч глядачів, а позаду - понад шість років без жодного повноцінного концерту.

Це був особливий вечір навіть для артистки, яка десятиліттями збирала найбільші майданчики світу. Ще кілька років тому залишалося незрозумілим, чи зможе вона взагалі знову співати перед публікою.

За дві години і 15 хвилин Діон виконала 25 композицій, серед яких "The Power of Love", "My Heart Will Go On" та "All By Myself". Саме під час останньої вона взяла складну високу ноту, яка давно стала однією з найвпізнаваніших у її репертуарі.

Після цього співачка лише видихнула й озирнулася на музикантів, ніби сама ще не до кінця усвідомлювала, що змогла це зробити.

"Шлях був кам'янистим, дорога виявилася довшою, ніж планувалося, але я трималася", - сказала вона зі сцени.

Хвороба при цьому нікуди не зникла. Синдром ригідної людини залишається невиліковним захворюванням, з яким Діон доводиться жити й працювати далі. Саме тому її історія - не про "чудесне одужання".

Це радше історія про те, як людина, яка не знала, чи зможе знову контролювати власний голос і тіло, поступово відновила здатність робити те, що було частиною її життя десятиліттями.

І коли після "All By Myself" 30-тисячна арена вибухнула оплесками, Діон могла нарешті вимовити слова, на які її прихильники чекали роками: "Je vais bien" - "Я в порядку".