Владимир Остапчук в четвертый раз станет отцом

Остапчуки ждут второго общего ребенка

Радостной новостью Владимир и Екатерина поделились в совместном видео.

"Наша благословенная маленькая семья +1", - лаконично написали супруги, таким образом сообщив о предстоящем пополнении.

Других деталей - в частности срока беременности, пола ребенка или примерной даты родов - Остапчуки пока не раскрыли.

Интересно, что еще в июле Екатерина говорила подписчикам, что хотела бы иметь троих детей.

По ее словам, количество детей будет зависеть, прежде всего, от здоровья и финансовых возможностей семьи.

Сколько детей у Владимира Остапчука

В декабре 2024 года Екатерина родила их первого совместного сына Тимофея. Для нее он стал первенцем, а для телеведущего - третьим ребенком.

От первого брака с Еленой Войченко Остапчук воспитывает дочь Эмилию и сына Эвана-Александра.

Дети телеведущего постарше живут в Канаде вместе с мамой.

В настоящее время Владимир и Екатерина также проживают в Канаде вместе с Тимофеем. Семья переехала туда в начале лета 2026 года.

Владимир Остапчук с женой Екатериной (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)