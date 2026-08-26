Володимир Остапчук вчетверте стане батьком
У родині Володимира та Катерини Остапчуків очікується поповнення. Подружжя оголосило, що чекає на ще одну дитину.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на спільний допис в Instagram подружжя.
Остапчуки чекають на другу спільну дитину
Радісною новиною Володимир і Катерина поділилися у спільному відео.
"Наша благословенна маленька сім'я +1", - лаконічно написало подружжя, таким чином повідомивши про майбутнє поповнення.
Інших деталей - зокрема терміну вагітності, статі дитини чи приблизної дати пологів - Остапчуки поки не розкрили.
Цікаво, що ще в липні Катерина говорила підписникам, що хотіла б мати трьох дітей.
За її словами, кількість дітей залежатиме передусім від здоров'я та фінансових можливостей сім'ї.
Скільки дітей у Володимира Остапчука
У грудні 2024 року Катерина народила їхнього першого спільного сина Тимофія. Для неї він став первістком, а для телеведучого - третьою дитиною.
Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук також виховує доньку Емілію та сина Евана-Олександра.
Старші діти телеведучого живуть у Канаді разом із мамою.
Нині Володимир і Катерина також мешкають у Канаді разом із Тимофієм. Родина переїхала туди на початку літа 2026 року.