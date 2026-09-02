Владимир Остапчук рассекретил пол четвертого ребенка

Остапчуки узнали пол четвертого ребенка

Пол будущего малыша Владимир и Екатерина знали уже некоторое время, однако не спешили раскрывать ее публично.

Теперь супруги устроили домашнее гендер-пати и опубликовали видео вместе со своим годовалым сыном Тимофеем.

В кадре Остапчук зачитал со смартфона заключение врачей. Ведущий некоторое время держал интригу, после чего сообщил, что они с Екатериной ждут мальчика.

"Это мальчик", - объявила супруги.

Таким образом, для Екатерины это будет второй ребенок, а для Владимира - четвертый.

От первого брака с Еленой Войченко шоумен также имеет двоих старших детей - дочь Эмилию и сына Эвана.