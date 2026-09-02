Володимир Остапчук розсекретив стать четвертої дитини

Остапчуки дізналися стать четвертої дитини

Стать майбутнього малюка Володимир і Катерина знали вже деякий час, однак не поспішали розкривати її публічно.

Тепер подружжя влаштувало домашнє гендер-паті та опублікувало відео разом зі своїм однорічним сином Тимофієм.

У кадрі Остапчук зачитав зі смартфона висновок лікарів. Ведучий певний час тримав інтригу, після чого повідомив, що вони з Катериною чекають на хлопчика.

"Це хлопчик", - оголосило подружжя.

Таким чином, для Катерини це буде друга дитина, а для Володимира - четверта.

До слова, у грудні 2024 року Катерина народила їхнього першого спільного сина Тимофія.

Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук також має двох старших дітей - доньку Емілію та сина Евана.