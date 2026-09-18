В возрасте 56 лет скончался певец и композитор Дункан Шейк

Шейк приобрел известность в 1990-х благодаря песне "Barely Breathing". Композиция 1996 года получила номинацию на премию Грэмми и в течение 55 недель находилась в американском чарте Billboard Hot 100.

Со временем музыкант сосредоточился на театре. Самой известной его работой стала музыка к бродвейскому мюзиклу "Spring Awakening", созданному вместе с драматургом Стивеном Сейтером. Постановка 2006 года принесла Шейко две премии "Тони" - за лучшую оригинальную музыку и оркестрование. Мюзикл также получил "Грэмми".

Шейк работал и над другими театральными проектами, в частности "American Psycho", "Alice by Heart" и "The Secret Life of Bees".

Накануне смерти музыкант находился в больнице. 16 сентября его семья сообщала, что получает медицинскую помощь и находится в критическом, но стабильном состоянии.

По словам семьи, Дункан Шейк скончался "в окружении любви". У него остались жена Нора Ариффин и дочь.