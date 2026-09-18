У віці 56 років помер співак та композитор Дункан Шейк

Шейк здобув популярність у 1990-х завдяки пісні "Barely Breathing". Композиція 1996 року отримала номінацію на премію "Греммі" та протягом 55 тижнів перебувала в американському чарті Billboard Hot 100.

Згодом музикант зосередився на театрі. Найвідомішою його роботою стала музика до бродвейського мюзиклу "Spring Awakening", створеного разом із драматургом Стівеном Сейтером. Постановка 2006 року принесла Шейку дві премії "Тоні" — за найкращу оригінальну музику та оркестрування. Мюзикл також отримав "Греммі".

Шейк працював і над іншими театральними проєктами, зокрема "American Psycho", "Alice by Heart" та "The Secret Life of Bees".

Напередодні смерті музикант перебував у лікарні. 16 вересня його родина повідомляла, що він отримує медичну допомогу та перебуває у критичному, але стабільному стані.

За словами родини, Дункан Шейк помер "в оточенні любові". У нього залишилися дружина Нора Аріффін та донька.